Milan: affare in Serie A, lo porta Gimenez

I rossoneri lavorano per rinforzare la rosa e potrebbero andare a prendere un calciatore che conosce molto bene il nostro campionato

Il Milan guarda anche al nostro campionato per andare ad individuare i rinforzi per la prossima stagione. C’è un calciatore che sembra stuzzicare molto i rossoneri. Al momento si tratta di una semplice idea. Non c’è alcuna trattativa concreta considerato anche il fatto che difficilmente il club italiano si privi del giocatore.

Ma, come ricordato da Il Milanista, il rapporto con Gimenez è molto forte e quindi l’attaccante del Milan potrebbe rappresentare una carta importante in questo calciomercato. Per adesso si è nel campo delle ipotesi e delle valutazioni. Bisognerà attendere come si svilupperà meglio la situazione nel prossimo futuro. Ma è un calciatore che è nel mirino dei rossoneri e quindi vedremo se ci sarà la possibilità di andare a chiudere una operazione simile oppure si andrà su obiettivi differenti magari anche per questioni di prezzo.

Calciomercato Milan: colpo in Italia, Gimenez decisivo

La presenza di Gimenez in squadra potrebbe rappresentare una carta importante in questa trattativa. Per il momento non c’è nessuna trattativa, ma solamente un interesse concreto. Poi bisognerà capire come si svilupperà meglio la situazione e se il Milan deciderà di andare ad affondare il colpo per rinforzare il club meneghino.

Il giocatore in questione è quello di Vasquez. Nei giorni scorsi Gimenez ha esaltato il suo compagno di nazionale e quindi il Milan è pronto a fare un tentativo per cercare di capire la fattibilità di questa operazione. Non semplice anche perché Vieira non ha alcuna intenzione di privarsi dei giocatori migliori e per questo motivo non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire cosa succederà.

L’ipotesi Vasquez per il Milan è da tenere in considerazione per il prossimo calciomercato. Il giocatore del Genoa è un jolly che potrebbe consentire ad Allegri anche di cambiare il modulo. Naturalmente resta da capire come il Grifone si comporterà e quali saranno le scelte da parte del tecnico. E quindi si lavora su questa possibilità per rinforzare la rosa.

Mercato Milan: Vasquez obiettivo per la difesa

Vasquez è un obiettivo di calciomercato del Milan e per questo motivo un tentativo i rossoneri lo possono fare per capire la fattibilità di questa operazione.

Per il momento di parla di interesse concreto e non c’è nessuna trattativa. Ora non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio come si svilupperà la situazione in futuro.