Milan: scippo alla Juve, si chiude dopo il Mondiale

I rossoneri potrebbero strappare un calciatore ai bianconeri nel corso del calciomercato estivo. Affare destinato ad essere definito dopo il Mondiale

Il vero calciomercato potrebbe entrare nel vivo dopo il Mondiale. La competizione americana consentirà a molti calciatori di giocarsi la conferma e per questo motivo bisognerà attendere ancora un po’ di tempo prima di avere un quadro molto più chiaro. Ma il Milan starebbe seguendo da vicino un giocatore della Juventus e a questo punto non è da escludere che ci possa essere un tentativo per capire la fattibilità dell’operazione.

L’affare, comunque, entrerà nel vivo solamente dopo il Mondiale. Al momento il Milan è in una fase in cui sta valutando i profili e si entrerà nel vivo solamente nelle prossime settimane. Resta una pista di calciomercato da seguire con attenzione in futuro e vedremo se alla fine sarà possibile fare un tentativo per capire se ci sono le possibilità di andare a chiudere una operazione importante.

Calciomercato Milan: Juve ‘tradita’, firma con i rossoneri

Il Milan in questo momento non ha ancora sciolto i dubbi su quali giocatori puntare. Per il momento Tare e Allegri stanno effettuando le valutazioni del caso. L’obiettivo è quello di riuscire a rinforzare la rosa e per farlo c’è bisogno di andare a prendere calciatori in grado di alzare ancora di più la qualità e quindi vedremo su quali profili si andrà a puntare.

Stando alle informazioni di Pianeta Milan, i rossoneri continuano a seguire con attenzione il profilo di Conceicao. Il portoghese farà il Mondiale con la Juventus e poi saranno prese delle decisioni importanti sul calciomercato. L’ipotesi di un riscatto dei bianconeri è attualmente molto remota visto che Comolli sembra avere un obiettivo di puntare su calciatori differenti e, quindi, il Milan potrebbe andare a puntare su di lui per rinforzare il reparto offensivo.

Il profilo di Conceicao sembra sposarsi alla perfezione con il modo di giocare di Allegri. Una sorta di jolly fondamentale per il tecnico toscano e, quindi, il Milan sembra essere pronto a fare un tentativo nel prossimo calciomercato. Resta da capire se il Porto riuscirà a soddisfare le possibilità economiche rossonere.

Mercato Milan: Conceicao nel mirino di Tare

Tare e Allegri apprezzano molto Conceicao e quindi il portoghese è un obiettivo di calciomercato del Milan. Ma molto dipenderà anche dalla Juventus.

I bianconeri dovranno decidere entro la fine del proprio Mondiale se riscattarlo. In caso di fumata nera, il Milan è pronto ad approfittarne per chiudere una operazione importante.