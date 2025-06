Milan: arriva il nuovo Cafu, sarà l’erede di Hernandez

Il futuro del terzino francese sembra essere sempre più lontano dai rossoneri. E Tare potrebbe andare in Brasile per andare a prendere il sostituto

Sono giorni di riflessioni in casa Milan. In questo momento le priorità sembrano essere le cessioni. Il futuro di Hernandez continua ad essere al centro di diverse voci e la sua partenza sembra essere la più probabile. Il francese starebbe spingendo per andare all’Atletico, ma gli spagnoli sembrano aver fermato un po’ il tutto anche per questioni riguardanti il tifo. Attenzione alla possibilità della Premier League o della Juventus.

Per quanto riguarda il sostituto, il Milan starebbe guardando con attenzione in Brasile. C’è un calciatore che da tempo interessa ai rossoneri per il prossimo calciomercato e un tentativo lo potrebbe fare con l’obiettivo di andare a sondare il terreno e capire cosa potrà succedere. Naturalmente siamo ad oggi nel campo delle ipotesi e non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire come si svilupperà la situazione.

Calciomercato Milan: occhi in Brasile, nel mirino un terzino

Il Milan dovrà andare a prendere due giocatori a sinistra in caso di partenza di Hernandez. E uno potrebbe arrivare direttamente dal Brasile e dal Flamengo. Il calciatore interessa molto ai rossoneri da tempo e non sarà assolutamente semplice da prendere considerato che c’è una folta concorrenza da battere. Ma i rossoneri sono sulle sue tracce da tempo e un tentativo a questo punto non possiamo assolutamente escluderlo.

Il nome in questione è quello di Wesley. Il terzino brasiliano, che in patria è paragonato a Cafu, ha dimostrato di essere pronto al grande salto e dal Flamengo c’è la massima disponibilità a trattare per una cessione nel prossimo calciomercato. La cifra si aggira intorno ai 20 milioni di euro e a questo punto non possiamo escludere che ci possa essere un tentativo da parte del Milan soprattutto in caso di partenza di Hernandez.

Per il momento siamo nel campo delle ipotesi. Non c’è alcuna trattativa in corso anche perché Hernandez non è stato venduto. Ma Wesley rappresenta una idea di calciomercato da seguire per il Milan vista la necessità di andare a prendere un calciatore con determinate caratteristiche in quel ruolo.

Mercato Milan: Wesley resta un obiettivo

Il Milan continua a seguire Wesley per il prossimo calciomercato. Il brasiliano resta una possibilità da seguire soprattutto in caso di addio da parte di Hernandez.

Un giocatore che piace anche ad altre big italiane e per questo motivo bisognerà accelerare se si vuole andare a chiudere una trattativa simile nel giro di poco tempo.