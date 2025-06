Milan alle strette: ultimatum dal club di Serie A

Il club di Serie A mette pressione al Milan sul fronte calciomercato: gli ultimi aggiornamenti

La dirigenza del Milan è alle prese con l’allestimento della rosa per la prossima stagione. Il calciomercato estivo sarà un passaggio cruciale nella definizione del nuovo ciclo rossonero, fondato sul tandem Massimiliano Allegri come guida tecnica e Igli Tare in qualità di direttore sportivo.

L’idea è quella di puntare subito ai piani alti della Serie A, dopo una stagione piuttosto travagliata conclusa al di fuori dei piazzamenti europei. Non solo gli acquisti: il Milan deve pensare anche alle possibili cessioni.

Un club di Serie A mette alle strette del Milan: ultimatum chiaro

In ottica uscita sono diversi i profili da tenere in considerazione. Alcuni calciatori non faranno parte del progetto e dovranno presto trovare una nuova collocazione, mentre è da definire la situazione legata ai calciatori rientranti da operazioni in prestito.

Tra essi figura Tommaso Pobega, che ha passato l’ultima stagione al Bologna. Il Milan lo aveva ceduto agli emiliani in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro ma, sebbene la volontà dei rossoblù sia quella di puntare ancora sul classe 1999, la cifra in questione viene ritenuta troppo alta.

Il centrocampista è dunque rientrato in rossonero, ma non è da escludere un suo ritorno al Bologna. Secondo quanto detto dal Corriere dello Sport, l’idea dei felsinei sarebbe quella di cercare di intavolare un’operazione con prezzo al ribasso, puntando ad abbassare le pretese rossonere fino a 6-7 milioni di euro. Da verificare quali saranno le intenzioni del Milan, che chiaramente vorrebbe trovare la fumata bianca alla cifra pattuita, ma non si esclude un’intesa con conseguente sconto in favore dei rossoblù.