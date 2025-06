Milan, Allegri blocca la cessione: nuovo colpo in attacco

Massimiliano Allegri è pronto a intromettersi per la cessione di un calciatore: verrà programmato anche un altro colpo in attacco

Il nuovo Milan dovrà ripartire da basi solide ed è proprio questo il primo intento della dirigenza, che sta provando a costruire una squadra capace di tornare fin da subito a vincere grazie a un mix tra calciatori esperti e altri decisamente giovani. Ovviamente, conta parecchio l’opinione di Massimiliano Allegri e ciò che vorrà attuare sul campo, anche dopo un calciomercato di livello.

Il tecnico livornese sta lavorando, insieme a Igli Tare, soprattutto sulla formazione del centrocampo. Il futuro, però, passa anche dall’attacco e lì potrebbero ugualmente cambiare molte cose nelle prossime settimane. Intanto, l’allenatore sembra aver intenzione di bloccare un’operazione decisamente importante in uscita.

Allegri cambia idea: un calciatore ora può restare

L’ex Juve, di ritorno al Milan dopo essere diventato una bandiera bianconera in panchina, è pronto a lasciare il suo marchio su una possibile cessione, che invece non dovrebbe avvenire. Nelle ultime ore, infatti, filtra in maniera sempre più concreta la possibilità che Allegri possa trattenere Alexis Saelemaekers.

L’esterno belga gli piace molto per la sua capacità di coprire il campo e uno stile di gioco che è andato benissimo con la maglia della Roma. A questo punto, è davvero difficile che lo scambio con Abraham torni a essere una possibilità concreta. Il laterale ha giocato benissimo ed è stato decisivo: Allegri lo vede molto bene nel suo 4-3-3, per cui potrebbe essere una risorsa davvero preziosa nel corso dell’anno.

Certo, i tifosi del Milan possono essere contenti, vista la possibile permanenza di uno dei centrocampisti più forti del campionato, ma allo stesso tempo attenzione a ciò che potrebbe accadere in attacco.

Le ultime sull’attacco del Milan

Se sugli esterni le cose potrebbero sistemarsi, il discorso cambia nel reparto offensivo. Infatti, se dovesse saltare definitivamente lo scambio tra Saelemaekers e Abraham, occhio a una casella che si andrebbe a liberare in attacco, al fianco o al posto di Santiago Gimenez.

Piace molto Mateo Retegui, ma ora il nome più caldo sembra quello di Dusan Vlahovic. Allegri sarebbe molto felice di ritrovare il serbo anche al Milan ed è convinto che possa tornare presto ai suoi livelli migliori. Staremo a vedere se l’operazione andrà a buon fine e quali saranno le cifre dell’affare. Intanto, occhio anche a un’altra operazione.