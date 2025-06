Milan, Allegri conferma l’affare: blitz in Sardegna

Il Milan sta facendo la voce grossa sul calciomercato: blitz dalla Sardegna, è arrivata la conferma di Allegri per un affare importante

Dopo diverse settimane di riflessione, il Milan ha dato una sterzata netta e ha dato avvio a un nuovo corso che, per il momento, trova sfogo soprattutto in dirigenza e sul calciomercato, alla ricerca dei profili giusti da regalare a Massimiliano Allegri. Il tecnico di Livorno ha deciso di rivoluzionare il centrocampo.

In tal senso, è già chiuso l’arrivo di Luka Modric e diversi altri affari sono ancora in piedi, ma attenzione a ciò che potrebbe accadere in attacco e sugli esterni offensivi. La dirigenza, come ha confermato Igli Tare, ha intenzione di affiancare a Santiago Gimenez un bomber con cui si giocherà il posto. E non è finita qui.

I programmi per l’attacco del Milan

Il capitolo centravanti è ancora decisamente vivo in casa rossonera e comprende nomi importanti come Vlahovic o Retegui. Allo stesso tempo, anche ai lati del bomber centrale ci sarà da lavorare. Pulisic ha fatto molto bene nell’ultima stagione e sarà assolutamente confermato, mentre sull’altra corsia non si può fare a meno di Rafael Leao, un esterno imprescindibile per il progetto di Massimiliano Allegri.

L’interesse del Bayern Monaco sembra piuttosto concreto, ma il Milan non ci sente ed è pronto a trattenere il portoghese. Alle loro spalle, potrebbe farsi sempre più spazio un calciatore spesso sottovalutato, ma che ha dimostrato nell’ultima stagione di essere uno dei calciatori più importanti del campionato italiano in quella posizione.

Stiamo parlando ovviamente di Alexis Saelemaekers: il laterale belga piace molto ad Allegri, che nel corso della sua carriera ha sempre alternato esterni più bravi a cercare la profondità con altri capaci di rientrare. C’è una nuova svolta per il suo futuro.

Allegri conferma la permanenza di Saelemaekers

Ricordiamo che un anno fa c’era stato uno scambio di prestiti tra Abraham e Saelemaekers che aveva fatto felici sia la Roma, sia il Milan. La promessa era di risentirsi in questo periodo per concordare eventualmente i trasferimenti a titolo definitivo, se tutto fosse andato per il meglio.

Evidentemente non sarà così. Infatti, secondo quanto riporta ‘Il Messaggero’, alcuni tifosi della Roma hanno intercettato Allegri in vacanza in Sardegna e gli hanno chiesto lumi sul futuro del belga. La risposta del tecnico è stata chiara: “Resta con me al Milan”. Insomma, i rossoneri ci puntano forte per il futuro.