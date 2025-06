Milan, Allegri è già carico: succederà tra due settimane

L’Allegri-Bis è già iniziato: il tecnico toscano suona la carica ed è già prontissimo per l’inizio di stagione

La stagione della rivalsa del Milan dovrà necessariamente essere la prossima: i rossoneri sono reduci da un’annata difficile e tormentata, tra problemi interni, svalutazione di cartellini e risultati ben al di sotto delle aspettative. Il mantra della prossima stagione dovrà essere necessariamente tornare competitivi e agguantare un posto Champions, sia per questioni di DNA sia per rimpolpare le casse con i soldi dell’Uefa.

Anche Allegri sa che non può sbagliare: dopo il deludente triennio bianconero ha accettato la causa del Milan per rilanciarsi in ambito nazionale e riaccreditare il suo nome, tornando in una piazza che conosce e che necessitava di una iniezione di pragmatismo, campo dove il toscano è maestro.

Milan, Allegri anticipa tutto: il 7 luglio già in campo

Non vuole lasciare nulla al caso Max Allegri: conscio dell’incredibile vantaggio che avrà in fase di preparazione atletica, il tecnico toscano vuole sfruttare ogni spazio a disposizione per avvantaggiarsi sulle avversarie, in particolare su Juventus e Inter.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore della Juventus ha anticipato l’inizio del raduno al 7 luglio a Milanello. Tutti i calciatori, eccetto verosimilmente Theo e Camarda che sono in attesa di accasarsi rispettivamente all’ Al-Hilal e al Lecce, sono convocati. Anche chi ritorna dal prestito come Vazquez e Adli, verrà preso in considerazione e valutato per diventare una risorsa importante per la stagione. Gli unici assenti giustificati saranno Modric, impegnato al Mondiale col Madrid, e Santi Gimenez, in Gold Cup con il Messico.

Milan, il programma dell’estate rossonera

Il programma delle prime settimane in Italia sarà serrato: sempre secondo quanto riporta la Rosea, Allegri ha previsto doppie sedute fin da subito, avvantaggiandosi sulle avversarie che saranno o in vacanza o impegnate ancora nel Mondiale. Il programma giornaliero sarà rigido: colazione obbligatoria al centro sportivo di Milanello, primo allenamento alle 9:30, seconda seduta alle 18 e cena sempre in sede. La società ha concesso ai giocatori la possibilità di trascorrere la notte in famiglia, con il solo impegno di tornare puntuali il mattino seguente.

Dopo circa due settimane di preparazione, la squadra partirà per la tournée estiva in Asia e Oceania. Il debutto è fissato per il 23 luglio a Singapore contro l’Arsenal, a cui seguiranno altre due sfide internazionali: il 26 luglio contro il Liverpool a Hong Kong e il 31 luglio contro il Perth Glory in Australia.