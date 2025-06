Milan, altro addio ufficiale: c’è l’annuncio

In casa Milan è arrivato un altro addio ufficiale: lo ha annunciato il club stesso nella giornata odierna.

In casa rossonera è tempo di tirare le somme dopo il disastroso finale di stagione appena concluso e prima di iniziare il nuovo percorso, con Allegri alla guida della squadra. I rossoneri hanno bisogno di nuove forze per iniziare al meglio la stagione e tornare a competere con le big del campionato, con l’obiettivo di assicurarsi un posto in Champions League a fine stagione. Con il solo campionato e la Coppa Italia, e Allegri sulla panchina, il Milan può ambire a qualcosa di più: il tutto dipenderà dal mercato estivo.

Milan, Walker saluta: c’è l’annuncio ufficiale

In casa rossonera, è tempo di saluti: dopo aver annunciato il non-riscatto di due giocatori, in particolare Joao Felix e Sottil, il Milan annuncia un terzo non-riscatto nella giornata odierna, quello di Kyle Walker.

“E’ stato un piacere, Kyle“: questo il messaggio social del club rossonero, diffuso sui propri profili, dopo aver annunciato in mattinata gli addii di Joao Felix e Sottil. Il terzino inglese, arrivato nella sessione invernale di mercato, per far fronte anche alla partenza di Calabria, non verrà riscattato e farà ritorno al Manchester City. Con la maglia del Milan, tra campionato, Champions e Coppa Italia, ha confezionato 18 presenze, senza mettere a segno nessun gol e assist. In mezzo anche qualche problema fisico, dovuto all’età che comincia ad avanzare. La sua avventura, infatti, molto probabilmente non proseguirà al City ma in qualche club arabo.