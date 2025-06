Milan: arriva dall’Udinese, pronti 25 mln

I rossoneri continuano ad essere molto attivi sul calciomercato. Occhi in casa friulana per andare a chiudere una operazione importante

Il Milan continua a lavorare in maniera molto intensa sul calciomercato. Dopo le chiare difficoltà avute la scorsa stagione, i rossoneri hanno deciso di ripartire praticamente da zero con un obiettivo: ritornare a lottare per traguardi importanti. Le partenze di Reijnders, Maginan e quelle probabili di Hernandez e Leao confermano come la volontà è quella di iniziare il campionato con un nuovo ciclo e uno dei colpi potrebbe essere messo a segno dall’Udinese.

Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Milan starebbe ragionando sulla possibilità di andare a prendere un calciatore dall’Udinese nel prossimo calciomercato. La valutazione si aggira intorno ai 25 milioni di euro e i rossoneri potrebbero decidere di andare a spendere una cifra simile per accontentare Allegri. Per adesso si tratta di una ipotesi che dovrà essere confermata nel giro di qualche settimana.

Calciomercato Milan: colpo dall’Udinese, i dettagli

I rapporti tra Milan e Udinese sono ottimi e per questo motivo i rossoneri sono al lavoro per capire la fattibilità dell’operazione. Un affare non semplice considerato il prezzo. I friulani lo valutano intorno ai 25 milioni di euro e vedremo se i rossoneri decideranno di andare ad affondare il colpo per piazzare un rinforzo di calciomercato importante.

Per l’attacco, infatti, il Milan starebbe valutando il profilo di Lucca. Il giocatore piace molto ad Allegri e sarebbe il nome in pole position per il ruolo di vice Gimenez. Su di lui ci sono anche Inter, Roma e Napoli, ma per adesso non è una priorità. Per questo motivo i rossoneri hanno un posto in prima fila e si tratta di una operazione di calciomercato possibile. Poi naturalmente bisognerà capire se la richiesta di 25 milioni di euro fermerà Tare oppure si deciderà di proseguire.

Senza dimenticare che il Milan potrebbe mettere sul piatto anche alcune contropartite per provare ad abbassare la cifra cash. Si tratta di una possibilità da tenere in considerazione visto che Lucca è un obiettivo concreto di calciomercato.

Mercato Milan: Lucca obiettivo in attacco

Per il momento si è nel campo delle ipotesi. Il Milan, comunque, è pronto a bussare in casa dell’Udinese per capire la fattibilità di questa operazione.