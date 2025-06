Milan, arriva un altro addio: annuncio ufficiale, ora non ci sono dubbi

Il Milan dice addio a un altro giocatore, è arrivato l’annuncio ufficiale: ha vinto uno scudetto ed è stato un leader in campo e fuori

E’ tempo di rivoluzione per il Milan. Dopo l’annata disastrosa, il club rossonero vuole avviare un nuovo ciclo, con la presenza di giocatori in grado di rimpiazzare quelli vecchi che non hanno più nulla da dare. Succede, fa parte del calcio. Le squadre ogni quattro o cinque anni vengono quasi cambiate in toto per evitare che il logoramento fisico e mentale porti a cattivi risultati continui negli anni.

Milan, è ufficiale: saluta anche Florenzi

Il Milan credeva che con Fonseca e Conceiçao le cose potessero andare bene, invece non è stato così. E’ arrivato Tare con Allegri e i due vogliono mettere le cose a posto, rinforzando la rosa per tornare in Champions League il più presto possibile. Nel frattempo, si pensa anche agli addii e uno di questi porta il nome di Alessandro Florenzi.

Il club rossonero ha ufficializzato l’addio di Florenzi con un video pubblicato sui social scrivendo: “Leader in campo e fuori: grazie di tutto, Spizzi“. Per lui quattro anni passati al Milan con 77 presenze e 3 gol. Una delle personalità importanti dello spogliatoio per la vittoria dello scudetto nel 2021/22.