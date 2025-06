Milan, attenta alla beffa: la Juventus piomba sull’obiettivo di mercato

Il mercato del Milan comincia a entrare definitivamente nel vivo ma ora per il nuovo obiettivo di mercato c’è da battere la Juventus

Il duo Allegri-Tare si trova ad affrontare una situazione difficile da gestire: ridare linfa a un ambiente che ha finito la stagione con una contestazione e rendere nuovamente competitivo il Milan, agguantando una delle prime quattro posizioni. Dal mercato dovranno arrivare gli innesti giusti per rinforzare una rosa sicuramente competitiva ma ancora fortemente incompleta.

Il centrocampo subirà un fortissimo restyling, con l’uscita di Reijnders e quella probabile di Musah e gli arrivi di Modric, Ricci e le trattative per Jashari e Xhaka. Anche la difesa andrà fortemente rivista: Thiaw è a un passo dal Como, mentre Theo potrebbe addirittura giocare il Mondiale con Simone Inzaghi. Tare dovrà quindi rinforzare il reparto arretrato, in particolare sulle fasce: su uno degli obiettivi principali però ora è piombata la forte la Juventus.

Milan, per Dodò è sfida a due con la Juventus

Il Milan è fortemente intenzionato a rinforzare le fasce difensive: con l’uscita di Theo sarà necessario investire sul terzino sinistro, mentre sicuramente sono fuori dal progetto sia Emerson Royal che Florenzi, con quest’ultimo che potrebbe restare in qualità di uomo spogliatoio e jolly per le liste.

Secondo quanto riportato dal giornalista esperto di mercato Niccolò Schira sul suo profilo X, uno degli obiettivi di Tare per la fascia destra è il brasiliano della Fiorentina Dodò. Sul terzino ex Shaktar c’è anche l’interessamento della Juventus ma ad oggi, riferisce Schira, non sono ancora state imbastite trattative ufficiali.

Milan, nodo contratto su Dodò

Anche la Fiorentina come il Milan è alle prese con una sorta di mini rivoluzione. Palladino ha lasciato la Fiesole e al suo posto dovrebbe insediarsi proprio un ex Milan, Stefano Pioli. Dodò potrebbe rientrare nelle operazioni in uscita, anche perché sul suo contratto, in scadenza nel giugno 2027, tutto tace.

Il brasiliano, riporta Schira, è apparso deluso dalla gestione delle trattative condotta dalla Fiorentina. Già in novembre il brasiliano avrebbe voluto il rinnovo, mentre la Fiorentina gli ha fatto pervenire un’offerta ufficiale solo a gennaio, con un prolungamento e adeguamento che sarebbe scattato solo nel 2027. Per queste ragioni il brasiliano avrebbe fatto capire alla Viola che non intende accettare l’offerta e che quindi sarebbe disposto a partire già durante questa finestra di mercato.