Milan, dopo Theo e Reijnders un altro big ai saluti: piace in Premier

Il mercato in uscita del Milan non si ferma: il repulisti di Tare potrebbe colpire un altro big rossonero che piace in Premier

Igli Tare sta portando avanti una vera e propria opera di rifondazione in casa Milan. Dopo la stagione passata, chiusa in maniera piuttosto negativa e per certi versi deprimente, con la contestazione dei tifosi e la mancata qualificazione alle coppe europee, il board rossonero si è affidato a Igli Tare, un direttore sportivo “tradizionale”, come definito da Zlatan Ibrahimovic.

Il primo passo di Tare è stato quello di affidarsi a un allenatore pragmatico e essenziale, in grado di riportare da subito il Milan nelle prime quattro posizioni e ridare un ordine alle cose. Sicuramente con il toscano in panchina non si rivedranno le scene del cooling break di Roma o quelle del rigore di Firenze. Il secondo passo, che sta portando ancora avanti, sarà ripulire la rosa. Con l’assenza delle coppe non è necessaria una rosa lunghissima e Tare vuole allontanare chi non sembra credere pienamente nel progetto.

Milan, Musah ancora in uscita: sirene inglesi per l’americano

Nonostante la trattativa col Napoli si sia arenata, il futuro di Musah appare sempre più lontano da Milano. Le parole di Tare in conferenza stampa non lasciano dubbi: “Ritengo Musah un ottimo giocatore, ma stiamo cercando calciatori con caratteristiche per il progetto con Allegri. Cerchiamo mediani bassi da centrocampo a tre e Musah non ha queste caratteristiche: può giocare a due oppure da mezzala“.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport infatti Musah piace molto in Inghilterra: il centrocampista statunitense è infatti finito nel mirino di diverse squadre di Premier League. I Wolves sono tra le più interessate, ma anche il Nottingham Forest si è mosso per raccogliere informazioni dettagliate sul suo profilo. Dopo un’annata difficile con il Milan, le possibilità di un addio si fanno sempre più concrete.