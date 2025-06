Milan, blitz a Londra: missione per Calafiori e un altro colpo

Il Milan è pronto a grandi innesti sul calciomercato: pronto il blitz a Londra per Calafiori, ma anche per un altro grande colpo

La prima parte del calciomercato del Milan non è soddisfacente per molti tifosi, ma assolutamente necessaria. In questa fase, infatti, si sta parlando soprattutto degli addi ai rossoneri, un ripulisti che non poteva più essere evitato dopo una stagione fallimentare e in cui il gruppo non è mai sembrato davvero squadra.

In attesa di capire cosa succederà per Maignan, sta andando via Musah, Leao ha sulla maglietta un’etichetta da 100 milioni di euro, e Theo Hernandez è con un piede e mezzo fuori da Milanello. L’Atletico Madrid è in forte pressing per il terzino, che intanto ha rifiutato l’Al Hilal e le destinazioni arabe. Non si può tralasciare che è partito anche Tijjani Reijnders, il calciatore migliore della scorsa stagione.

Allegri attente rinforzi: il primo nome è Calafiori

Con l’arrivo di Allegri in panchina è chiaro che il focus sarà inizialmente puntato sulla difesa e sul subire meno gol possibili, soprattutto rispetto allo scorso anno. Proprio per questo, secondo quanto riporta Carlo Pellegatti, Tare e i rossoneri hanno in programma un blitz a Londra per andare su Riccardo Calafiori.

Il difensore centrale è considerato uno dei migliori calciatori italiani di questa generazione e ha fatto anche bene con l’Arsenal, se non fosse per qualche infortunio di troppo che ha inciso sul suo percorso. È adatto al gioco di Arteta, ma la sua valutazione resta parecchio alta. Il Milan vuole comunque provarci e non arretra circa la possibilità di portarlo a Milano.

Non è l’unico profilo che il Diavolo segue per la difesa, e soprattutto non è l’unico calciatore che ora gioca a Londra e che potrebbe trasferirsi presto a Milano. Un altro obiettivo gioca comunque nei Gunners.

Il Milan tenta il doppio colpo dall’Arsenal

Se di Calafiori abbiamo già detto, e si tratta comunque di un nome che fa sognare i tifosi, attenzione anche a Zinchenko. L’ex Manchester City sarebbe perfetto per il gioco di Allegri e il sostituto ideale di Theo Hernandez sulla fascia sinistra.

Non solo, perché potrebbe essere schierato anche a centrocampo e ricoprire almeno tre ruoli cruciali nel sistema di gioco del tecnico livornese, che dovrebbe ripartire dal 4-2-3-1 o dal 4-3-3. In questo caso, i prezzi sono più bassi e ciò potrebbe favorire la trattativa.