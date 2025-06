Milan: blitz di Tare, il nuovo bomber è albanese

Il direttore sportivo sta lavorando per individuare i rinforzi giusti da dare ad Allegri. E non è da escludere che si possa puntare su un suo connazionale

Sono giorni di riflessioni in casa Milan. Tare e Allegri da tempo sono al lavoro per capire come rinforzare la rosa. Al momento le priorità sembrano rappresentate dalle cessioni. Reijnders la prima uscita, poi dovrebbe essere il turno di Maignan. Restano da capire le situazioni Leao e Hernandez. Entrambi sono sul piede di partenza anche se per adesso non si sono arrivate le giuste offerte. Nonostante questo, il direttore sportivo sta lavorando anche sulle entrate.

Secondo le ultime indiscrezioni, Tare nella giornata di sabato ha assistito ad Albania-Serbia. Una presenza che, sempre stando ai media italiani, sarebbe legata a Vlahovic e Mitrovic, due giocatori da tempo nel mirino del Milan. Ma non è da escludere che il direttore sportivo abbia seguito da vicino un altro attaccante suo connazionale. Si tratta di un vecchio obiettivo dei rossoneri e vedremo se sarà fatto un tentativo in questo calciomercato.

Calciomercato Milan: svolta in attacco, Tare lo segue

L’attacco del Milan sarà fra i reparti che cambieranno volto in maniera quasi completa. Abraham e Jovic si avvicinano all’addio e bisognerà individuare un giocatore che possa affiancare o dare una alternativa a Gimenez. Allegri vorrebbe Vlahovic e attenzione anche alla possibilità di andare a prendere Mitrovic. Ma c’è un profilo che Tare conosce molto bene e che nel corso della sessione potrebbe scalare le gerarchie e diventare uno degli obiettivi dei rossoneri.

Si tratta di Broja. L’attaccante albanese rientrare al Chelsea dopo il prestito all’Everton e non sembra destinato a restare alla corte di Maresca. Il Milan lo ha già seguito in passato e presto potrebbe fare un nuovo tentativo considerato che da parte sua c’è la volontà di rilanciarsi. Il calciomercato estivo potrebbe rappresentare l’occasione giusta per ritrovare continuità.

Ad oggi Broja-Milan sembra essere una suggestione di calciomercato. Non si hanno certezze e bisognerà aspettare le prossime settimane per capire come si evolverà la situazione. Ma di certo è una pista da seguire con attenzione.

Mercato Milan: Broja ritorna un obiettivo?

Broja è un giocatore che Tare conosce molto bene e il Milan lo ha già seguito nelle precedenti sessioni di calciomercato. Ora proprio la presenza del direttore sportivo albanese potrebbe aprire la strada all’accordo.

I rapporti tra Milan e Chelsea sono buoni (vedi l’affare Maignan ndr) e quindi presto ci si siederà ad un tavolo magari anche per trattare il trasferimento di Broja in rossonero.