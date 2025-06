Milan, blitz e 2 colpi: affare fatto con il Liverpool

Il Milan si muove con grande attenzione sul calciomercato, pianificando entrate e uscite di livello: occhio a 2 colpi e l’affare con il Liverpool

Igli Tare e Massimiliano Allegri stanno portando avanti una vera e propria rivoluzione in casa Milan. Dopo l’addio roboante di Tijjani Reijnders con direzione Manchester City e quello di Theo Hernandez – ormai imminente – all’Al Hilal, è il momento anche delle entrate e di diversi colpi importanti che permetteranno al 4-3-3 del tecnico livornese di prendere forma.

Uno dei problemi più consistenti da risolvere è quello relativo la fascia sinistra. Con il francese in partenza dopo diversi anni felici in rossonero, è il momento di guardare avanti, ma non è semplice trovare un sostituto all’altezza. Per questo, una notizia che è diventata ufficiale nelle ultime ore ha fatto infuriare molti tifosi.

L’ex Kerkez va al Liverpool: il Milan passa all’incasso (minimo)

Il calciomercato ha regalato un’altra operazione di livello per i club inglesi. Il Liverpool, infatti, ha investito per rinforzare la fascia sinistra e acquistando un altro calciatore di grande valore, che ha già fatto benissimo in Premier League. Stiamo parlando di Milos Kerkez, arrivato in maglia Reds dal Bournemouth per la cifra astronomica di 47 milioni di euro.

Anche se lo ricordano in pochi, si tratta di una vecchia conoscenza del calcio italiano, dato che ha vestito la maglia del Milan, dove non aveva fatto bene. I rossoneri forse non ci hanno creduto abbastanza e l’hanno venduto per una cifra minima. Ora ci sono più di 40 milioni di motivi per mangiarsi le mani e riflettere sulla gestione dei giovani.

Inoltre, arriverà anche una beffa: infatti, l’operazione Kerkez-Liverpool frutta al Diavolo circa 300mila euro, la cifra dovuta per il contributo di solidarietà FIFA. Appunto, una beffa, esattamente come il fatto che il Milan stia avendo difficoltà nel trovare un nuovo terzino sinistro.

I nomi per la fascia sinistra: 2 nomi in rialzo

Ancora nessuna operazione è diventata davvero concreta per la sostituzione di Theo Hernandez, ma la lista di nomi sul club è parecchio lunga e comprende giovani interessanti e anche calciatori con un po’ più di esperienza.

L’affondo per De Cuyper non è ancora arrivato, mentre nelle ultime ore sta avanzando il profilo di Sergi Cardona, terzino muscolare e potente fisicamente che ha fatto molto bene nella Liga. Attenzione anche a Zinchenko, finito ormai ai margini dell’Arsenal e che non è mai davvero uscito dai radar.