Milan, cessione a un passo per il difensore: sarà addio

Sembra ormai tutto pronto per la cessione del calciatore, pronto a salutare il Milan e ad aprire un nuovo capitolo in carriera

Le prime settimane del nuovo ciclo rossonero sotto la guida del nuovo direttore sportivo Igli Tare ha visto un Milan attivissimo sul fronte delle cessioni.

La nascita del nuovo Milan passerà molto dal calciomercato estivo, con il Diavolo che continua a monitorare diversi profili e si appresta a chiudere per i primi acquisti. Sul versante degli addii, il club ha già salutato il super protagonista della scorsa stagione Tijjani Reijnders, approdato al Manchester City di Guardiola, e presto farà lo stesso con Theo Hernandez, promesso sposo dell’Al Hilal.

È fatta per la cessione del difensore: addio al Milan ad un passo

Sempre in ottica cessioni, il Milan sembra sempre più vicino a salutare un altro calciatore. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Emerson Royal sarebbe vicinissimo a lasciare il Diavolo e la Serie A per trasferirsi in Spagna.

Stando agli ultimi aggiornamenti di mercato, l’ex Tottenham sarebbe destinato a vestire la maglia del Real Betis. C’è già l’accordo verbale tra il club andaluso e il difensore, che cercherà di mettersi alle spalle la difficile stagione appena trascorsa in rossonero. La palla adesso passa ai club, che stanno lavorando sulla base di un’operazione in prestito: da definire se verrà inserita un diritto di riscatto o se sarà un prestito secco, ma Emerson Royal appare sempre più vicino al campionato spagnolo e lontano dal Milan.