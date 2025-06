Milan, che beffa: pioggia di milioni per Kean e Commisso trema

Per il Milan è possibile che arrivi una forte beffa sul mercato, perché dall’Arabia Saudita è arrivata una ricchissima offerta per Moise Kean

Moise Kean è finito nel mirino di un club dell’Arabia Saudita. Si tratta dell’Al Qadsiyyah, che in passato aveva messo nel mirino anche Paulo Dybala. L’attaccante della Fiorentina ha una clausola presente nel contratto da 52 milioni di euro, che per adesso non è ancora stata esercitata da alcun club. Il Milan è interessato al giocatore, anche perché Massimiliano Allegri lo conosce bene, avendolo allenato alla Juventus.

Milan, c’è una ricca offerta dell’Al Qadsiyyah per Kean

Secondo quanto riferito da Sky Sport, l’Al Qadsiyyah vuole pagare la clausola di Kean. Per convincere il giocatore, ha messo sul piatto una ricchissima offerta da 15 milioni di euro annui. L’attaccante della Fiorentina si è preso del tempo per valutare l’offerta. Non ha rifiutato, né accettato, ma vuole prendere bene la decisione.

Anche il Manchester United ha chiesto informazioni alla Fiorentina per Kean. Nel caso dovesse andar via, il club viola ha messo nella lista dei possibili sostituti Roberto Piccoli. Il Milan per adesso non ha fatto passi in avanti e resta alla finestra per capire cosa deciderà di fare l’attaccante viola.