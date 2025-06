Milan, colpo a centrocampo: arriva il nuovo Rabiot

Dopo aver ufficializzato la cessione di Reijnders al Manchester City, il Milan è pronto a piazzare i primi colpi in entrata

La cessione di Tijiani Reijnders al Manchester City consentirà al Milan di disporre di una importante cifra da investire sul mercato in entrata.

Nelle prossime settimane comincerà a prendere forma il secondo Milan targato Massimiliano Allegri. Il direttore sportivo Igli Tare è al lavoro per costruire la rosa che avrà il compito di ben figurare in campionato e Coppa Italia, riscattando la scorsa stagione e riportando il Diavolo in Europa. Per farlo, l’organico a disposizione di Massimiliano Allegri verrà sensibilmente modificato, partendo anche dalle cessioni di giocatori importanti.

Proprio questa mattina è stata ufficializzata la cessione di Tijiani Reijnders al Manchester City. Un’operazione che consentirà al Milan di avere subito a disposizione cinquantacinque milioni di euro, più altri quindici di bonus che potranno entrare nelle casse del club. Nel frattempo, proseguono i dialoghi col Napoli per il passaggio in azzurro di Yunus Musah, altro giocatore importante nell’ultima stagione ma ora pronto a essere sacrificato dal club che nel frattempo lavora anche per consegnare a Massimiliano Allegri i primi rinforzi. Il club ha già strappato il sì di Luka Modric il quale sarà tesserato nei prossimi giorni. C’è poi nel mirino anche Adrien Rabiot, vecchio pallino di Allegri che lo vorrebbe in rossonero dopo l’esperienza alla Juventus. Ma a centrocampo non finirà qui.

Calciomercato Milan, doppio Rabiot per Allegri

Oltre all’esperto Adrien Rabiot, il Milan potrebbe ingaggiare un altro centrocampista francese, decisamente più giovane ma con caratteristiche simili proprio a quelle di Rabiot.

Stiamo parlando di Ayyoub Bouaddi, centrocampista franco-marocchino classe 2007 di proprietà del Lille. Ha chiuso la sua stagione con ben trentasei gettoni di presenza all’attivo tra campionato e coppe, Champions League compresa. Da tempo il suo nome è nel mirino del Milan che alla luce delle cessioni eccellenti di Tijiani Reijnders e Yunus Musah potrebbe provare ad affondare il colpo per il giocatore accostato anche altri importanti società europee. Decisive, in tal senso, potrebbero essere già le prossime giornate.