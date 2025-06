Milan, colpo di scena Guirassy: indizio sul nuovo attaccante

Il Milan sta cercando di rinforzare anche l’attacco sul calciomercato: spunta Guirassy e c’è un grande indizio sul nuovo centravanti di Allegri

Uno dei problemi più importanti del Milan nell’ultimo decennio è stata la scelta del nuovo attaccante. Dopo diversi anni con Olivier Giroud a lavorare soprattutto per la squadra, i rossoneri hanno cercato di piazzare un grande colpo con l’arrivo di Santiago Gimenez a gennaio. In un contesto non proprio ideale, però, l’ex Feyenoord non è riuscito a trovare costanza di rendimento.

Ha grandi qualità in area di rigore e un fiuto per il gol invidiabile, ma la dirigenza non sembra volersi affidare a lui al cento per cento. Igli Tare, infatti, ha dichiarato senza mezzi termini di voler inserire in rosa un altro centravanti in grado di contendergli il posto. E la lista è davvero folta, tanto da comprendere un nome che già un anno fa è stato vicino al Milan.

La lista per l’attacco del Milan: riecco Guirassy

Dodici mesi fa, i rossoneri avevano lo stesso problema e il nome più caldo per il Diavolo era quello di Serhou Guirassy. Una vera e propria macchina da gol in Bundesliga, il centravanti poteva arrivare per meno di 20 milioni di euro, ma alla fine l’affare è saltato e il bomber è passato al Borussia Dortmund.

Ora, come vi abbiamo riportato, la dirigenza del Milan sta valutando ancora una volta il suo profilo. In realtà, resta un sogno praticamente impossibile da realizzare, dato che servirebbero 70 milioni di euro per strapparlo ai gialloneri. Il budget non può essere così alto, ma vale la pena lasciare Guirassy nell’ampia selva nei nomi possibili in attacco.

Nelle ultime settimane, si è parlato a più riprese di Dusan Vlahovic e Mateo Retegui, ma sono piste che non si sono ancora riscaldate, per motivi diversi.

Spunta un indizio per il nuovo centravanti del Milan

Se si paragonano i dati di Guirassy a quelli dei principali bomber europei, uno dei profili più simili sotto il profilo statistico è quello di Goncalo Ramos. Il portoghese, connazionale di Rafael Leao e suo compagno di reparto in nazionale, ha un modo simile di attaccare e occupare l’area di rigore.

Come il perno offensivo del Dortmund, ha un gran rapporto con la porta e con il tiro, che cerca il più possibile, e ha la stessa mobilità sul fronte d’attacco. Il PSG non sembra intenzionato a fare le barricate per tenere Ramos, anzi. Il suo nome era circolato già diverse settimane fa per il Milan, con la certezza che anche stavolta l’affare possa decollare solo in prestito.