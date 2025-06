Milan, colpo di scena per Jashari: lo ha già detto al club

La trattativa che sta conducendo il Milan con il Club Brugge per l’arrivo di Ardon Jashari è ricca di ostacoli e il giocatore ha preso una decisione importante

Dopo Luka Modric e Samuele Ricci, il Milan ha intenzione di piazzare un altro colpo a centrocampo. E non si tratta di Granit Xhaka o Javi Guerra, ma di Ardon Jashari. Il centrocampista classe 2002 desidera ardentemente trasferirsi a Milano, sa che si tratta di un’occasione imperdibile per la sua carriera e vuole crescere ancora e magari imporsi come titolare nell’undici di Massimiliano Allegri.

Jashari ha preso una decisione, ma tra Milan e Bruges non c’è ancora l’accordo

A fare il punto della trattativa è stato l’esperto di mercato Fabrizio Romano, che su X ha rilasciato alcuni aggiornamenti: “Ardon Jashari non sta negoziando con altri club in questa fase: vuole unirsi al Milan. E’ convinto che il Milan sia la destinazione ideale per il futuro. La proposta attuale è più di 30 milioni di euro più bonus, ma non è sufficiente. Il Club Brugge chiede di più. La decisione spetta al club“.

Insomma, Jashari sta spingendo molto affinché il Bruges accetti l’offerta del Milan non ascoltando le proposte degli altri club. Tuttavia, bisognerà capire se il club rossonero si spingerà oltre con una nuova proposta.