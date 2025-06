Milan, colpo di scena per Morata: novità sul nuovo club

Importanti aggiornamenti sul futuro di Alvaro Morata: la situazione di mercato dell’attaccante spagnolo appare sempre più chiara

Continuano i movimenti in uscita del Milan sul fronte del calciomercato. Il nuovo direttore sportivo Igli Tare è al lavoro per trovare la giusta destinazione per i calciatori ritenuti fuori dal progetto rossonero e che dunque non faranno parte della rosa della prossima stagione.

Tanti i dossier da esaminare, per consentire alla formazione adesso in mano a mister Massimiliano Allegri di partire con il piede giusto fin dall’inizio della prossima stagione. L’intenzione della dirigenza è quella di allestire la rosa entro le prossime settimane, per poi eventualmente intervenire con semplici operazioni di perfezionamento in estate inoltrata.

Morata-Milan, addio sempre più vicino: la situazione

Uno dei nomi messi alla porta è quello di Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo, arrivato in rossonero la scorsa estate dall’Atletico Madrid, appariva come uno dei grandi colpi per le glorie future della formazione allora allenata da Paulo Fonseca.

La scintilla non è tuttavia mai scoccata, con il calciatore che non è riuscito ad incidere per come sperava complici anche alcuni problemi fisici e la burrascosa situazione della squadra. Arrivato il calciomercato di gennaio, Morata è approdato al Galatasaray con l’operazione del prestito con opzione per il riscatto.

La sua parentesi in Turchia lo ha visto scendere in campo in 16 occasioni, nelle quali ha trovato 7 gol e 3 assist. Adesso per lo spagnolo potrebbero riaprirsi le porte della Serie A, con un club pronto ad accoglierlo e a metterlo al centro del proprio progetto.

Passi in avanti nelle trattative tra Como e Morata: c’è l’intesa

Alvaro Morata sembra sempre più vicino al Como. Negli ultimi giorni erano filtrate indiscrezioni che vedevano il classe 1992 nei radar dei lariani, complice la presenza del suo ex compagno di nazionale Cesc Fabregas. Le distanze tra le parti si stanno riducendo sempre di più, come confermato dalle ultime voci.

Secondo Fabrizio Romano, Morata avrebbe trovato l’accordo con il Como, accettando il progetto e il contratto proposto. Il calciatore rimane comunque vincolato al volere del Galatasaray: serve infatti interrompere il prestito al club turco prima di poter intavolare una trattativa ufficiale e concreta tra Como e Milan. I colloqui tra le parti procedono e non si esclude che nei prossimi giorni si possa trovare la quadra definitiva che consenta la cessione definitiva dell’attaccante di proprietà del Milan.