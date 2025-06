Milan: contatti con l’agente, Napoli anticipato

I rossoneri sono al lavoro per rinforzare la rosa. Il direttore sportivo si è mosso in prima persona per andare a capire la fattibilità del colpo

Il Milan sta ragionando su come rinforzare la rosa. Dopo un anno molto difficile, i rossoneri hanno completamente voltato pagina. Le scelte di Tare e Allegri confermano la volontà da parte dei rossoneri di aprire un ciclo nuovo e con l’obiettivo di ritornare in davvero poco tempo a sognare in grande. Modric e Rabiot sono due nomi che consentirebbero di alzare la qualità e naturalmente dare una sorta di gioia ai tifosi. Ma non è assolutamente finita qui.

Secondo le informazioni di The Athletic, Tare avrebbe deciso di muovere dei passi concreti per un altro obiettivo di calciomercato del Milan. I rossoneri lo vogliono per alzare il livello della rosa e il sondaggio del direttore sportivo con il suo agente era per capire la disponibilità del giocatore e anche la fattibilità di questa operazione. Naturalmente siamo ancora in una fase embrionale e bisognerà attendere un po’ prima di capire come si potrà evolvere il tutto.

Calciomercato Milan: affare in Premier, Tare si muove

In questo momento il Milan è al lavoro per sondare diversi obiettivi e capire la fattibilità delle operazioni. Modric e Rabiot ad oggi rappresentano una suggestione più che affari concreti. Ma c’è un altro nome che in davvero poco tempo potrebbe scalare le gerarchie nella lista di Tare e di Allegri. Anche se molto potrebbe dipendere anche dalle uscite.

Stando alle notizie che arrivano dall’Inghilterra, il Milan avrebbe iniziato a sondare il terreno per Nunez. Il giocatore lascerà il Liverpool nel prossimo calciomercato e i rossoneri sono al lavoro per capire la fattibilità del colpo. Sull’uruguaiano ci sarebbe anche l’interesse del Napoli, ma i partenopei sembrano avere altre priorità e Tare potrebbe chiudere l’affare in caso di via libera del giocatore.

Per il momento si è comunque nel campo delle ipotesi. Il Milan non ha ancora affondato il colpo ed è in una fase embrionale per cercare di capire la fattibilità del colpo nel prossimo calciomercato. Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte delle parti coinvolte.

