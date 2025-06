Milan, duello con l’Atalanta per il gioiello: c’è un ostacolo da superare

I rossoneri sono pronti a investire sul mercato, ma prima bisogna cedere, l‘Atalanta potrebbe soffiare un obiettivo.

In casa Milan c‘è l‘intento di investire sul mercato per dimenticare un‘annata fallimentare, ma vista l’esclusione dalle coppe europee, prima di acquistare è necessario fare cassa. In questo senso il Milan ha già provveduto con l’uscita di Tijjani Reijnders, che ha portato nelle casse rossonere 75 milioni di euro, ma non basta. Il focus di Tare al momento é quello di cercare di liberarsi di uno dei quattro difensori centrali in rosa per poter investire in quel reparto.

L‘interesse del Como per Malick Thiaw è sempre più intenso, ma rimane sempre il nodo della volontà del calciatore, che al momento non sembra pienamente convinto della destinazione. La cessione del tedesco porterebbe una cifra compresa tra i 25 e i 30 milioni ed a quel punto i rossoneri potranno muoversi in entrata.

Milan sul gioiellino del Genoa, è un classe 2008 di grande prospettiva

Igli Tare vorrebbe regalare a Max Allegri un diamante grezzo proveniente dal nostro campionato, un ragazzo classe 2008 che promette grandi cose per il futuro. Honest Ahanor è finito nel taccuino del neo DS rossonero.

Il terzino, che all‘occorrenza può giocare anche da centrale, è nato il 23 febbraio del 2008, solo 17 anni dunque, nonostante ciò conta già 6 presenze in Serie A con tanto di un assist a referto. Il Diavolo è alla ricerca di un profilo del genere e l‘Italo-nigeriano potrebbe fare proprio al suo caso.

Alto 184cm, il difensore di proprietà del Genoa ha mostrato ottime doti durante la sua crescita, nelle giovanili del Genoa, personalità, forza, aggressività difensiva, qualità nello stacco di testa e buoni doti tecniche. Un bagaglio che fa gola a Massimiliano Allegri che è pronto a puntare su questo ragazzo, che rappresenterebbe sicuramente il futuro del Milan, ma che potrebbe lasciare un‘ottima impronta anche sul presente.

Ahanor piace anche all‘Atalanta: parte il derby lombardo, servono 20 milioni

Anche la Dea ha mosso i primi passi chiedendo informazioni al Genoa sul classe 2008. L‘Atalanta vuole puntare su questo giovane profilo per rinforzare la propria catena di sinistra. Da Zingonia sono convinti di poter chiudere a breve l‘operazione, il Grifone però non ha intenzione alcuna di svendere il proprio gioiello e chiede 20 milioni.

L‘operazione è fattibile per entrambi i club, ma i rossoblu vogliono il massimo. Il Milan è interessato, ma visto l’ostacolo cessioni, al momento, i nerazzurri restano in vantaggio, seguiremo con attenzione i risvolti della trattativa.