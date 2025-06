Niente Leoni, il Milan cambia obiettivo in difesa: Tare lo ruba alla rivale

Il Milan continua a guardare in Italia per il prossimo colpo in difesa. Oltre a Giovanni Leoni, il club rossonero sembra aver messo nel mirino un altro difensore di Serie A.

Il centrocampo sembra essere al momento il reparto su cui il Milan si sta concentrando maggiormente. Dopo aver già bloccato Luka Modric, il Diavolo è al lavoro su più fronti per rafforzare la sua metacampo. È chiaro però che l’attenzione della dirigenza è anche sugli altri reparti tra cui la difesa.

In queste ultime ore si è parlato dell’addio sempre più probabile di Malick Thiaw, con il tedesco molto vicino al Como. L’eventuale cessione dell’ex Schalke renderebbe dunque ancor più importante il colpo in difesa. Da settimane il nome di cui più si è parlato è senza dubbio quello di Giovanni Leoni. Oltre al gioiello del Parma sembrerebbe, però, esserci anche un altro “italiano” sulla lista del Milan.

Difesa Milan, Pellegatti sgancia la bomba: “Occhio a Djimsiti”

In un video sul suo canale YouTube, il noto giornalista rossonero Carlo Pellegatti ha fatto un nome ancora mai circolato. Il Milan potrebbe infatti interessarsi a Berat Djimsiti dell’Atalanta. Il centrale albanese piacerebbe molto al connazionale Igli Tare che nei prossimi giorni potrebbe provare a portarlo in rossonero.

Si tratterebbe chiaramente di un profilo più pronto rispetto a Leoni e al tempo stesso anche più economico. Non è però da escludere che il Milan possa pensare di affondare il colpo per entrambi i giocatori. Soprattutto adesso che si sta liberando uno spazio con l’addio di Thiaw.

In queste ultime stagioni Djimsiti si è confermato essere un difensore molto solido ed affidabile. Di certo un profilo che potrebbe piacere anche ad Allegri che ha sempre voluto nelle sue squadre un mix tra esperienza e gioventù.

Thiaw al Como, manca l’ok del giocatore

La grande novità di ieri è stato senza dubbio l’accordo trovato tra Milan e Como per il trasferimento di Thiaw. I club hanno trovato l’intesa sulla base di circa 25 milioni di euro. Una trattativa flash frenata però da un dettaglio di certo non irrilevante: l’ok del difensore. Come riportato infatti da Gianluca Di Marzio, al momento Thiaw non sarebbe ancora convinto della destinazione.

Le due squadre stanno quindi attendendo la decisione finale di Thiaw. Inutile dire che entrambe le parti sperano che arrivi presto la fumata bianca: il Milan per accumulare un buon tesoretto da reinvestire e il Como per accogliere in rosa un giocatore che con Cesc Fabregas potrebbe esplodere definitivamente.