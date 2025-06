Milan, esterno scippato a Conte: è già in Italia

Continua a prendere forma la strategia del Milan sul mercato. Una strategia inevitabilmente legata alle uscite dei big ai saluti.

Dopo Tijiani Reijnders, ormai virtualmente un giocatore del Manchester City di Pep Guardiola, il Milan potrebbe salutare anche Rafael Leao.

Potrebbe finire dopo 6 anni l’avventura di Rafael Leao con la maglia del Milan. L’esterno portoghese fu pescato dal Lille nell’estate del 2019, quando il club rossonero investì quasi 50 milioni di euro per portare in Italia un giocatore discontinuo ma dalle indubbie spiccate qualità tecniche. Sei anni contraddistinti da alti e bassi per il giocatore nativo di Almada, autore di settanta gol e oltre sessanta assist in 260 partite ufficiali con cui ha contribuito alla vittoria di uno scudetto e una Supercoppa Italiana oltre ad essersi aggiudicato svariati titoli personali come il titolo di giocatore dell’anno nel 2022.

Nonostante abbia ancora tre anni di contratto dopo il rinnovo siglato nel giugno di due anni fa, per Rafael Leao potrebbe essere seriamente giunto il momento di lasciare il Milan. L’esterno classe ’99, reduce da una stagione complicata come quasi tutti i suoi compagni di squadra, è infatti finito nel mirino del Bayern Monaco, pronto a fare follie per portarlo in Bundesliga. La società bavarese è infatti disposta a offrire una cifra che oscilla tra i cinquantacinque e i sessanta milioni di euro per convincere il Milan a lasciare partire Rafael Leao.

Calciomercato Milan, l’erede di Leao arriva da Manchester

Una cifra importante che per ora però non avrebbe convinto del tutto il Milan. A fare la differenza potrebbe essere la volontà del giocatore, desideroso di giocare ancora in Europa anche per mettersi ulteriormente in mostra in vista dei Mondiali in programma nel 2026. E nel caso in cui dovesse concretizzarsi la cessione di Rafael Leao, il Milan potrebbe immediatamente fiondarsi sul sostituto.

Il nome giusto potrebbe essere quelli di Alejandro Garnacho, argentino classe 2004 intenzionato a lasciare il Manchester United. Valutato circa sessanta milioni di euro dai Red Devils, il giocatore di origini spagnole piace anche a Bayer Leverkusen e Napoli, ma il Milan potrebbe spuntarla. E magari approfittare di questi giorni in cui il giocatore si trova in Italia per trascorrere qualche ora di relax.