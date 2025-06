Milan, Leao ai saluti: un altro portoghese al suo posto

Dopo il passaggio ormai certo di Tijiani Reijnders al Manchester City, anche Rafael Leao potrebbe lasciare il Milan

Arrivato in rossonero nell’estate del 2019, Rafael Leao potrebbe lasciare il Milan per trasferirsi al Bayern Monaco dopo sei anni di alti e bassi con la maglia del Diavolo.

La mancata partecipazione alle coppe europee nella prossima stagione potrebbe spingere molti giocatori a lasciare il Milan in questa sessione estiva di calciomercato. Il primo a salutare è stato Tijiani Reijnders, ceduto al Manchester City per cinquantacinque milioni di euro (più altri quindici di bonus) e oggi sottopostosi alle visite mediche con il suo nuovo club in vista del Mondiale per Club a cui prenderà parte proprio con la maglia dei Citizens.

Adesso potrebbero salutare altri tre big, tra le colonne dell’ultimo scudetto vinto con Stefano Pioli in panchina. Il primo è Mike Maignan, obiettivo concreto del Chelsea di Enzo Maresca per la porta. Per Theo Hernandez suonano con insistenza sirene di mercato provenienti dall’Arabia Saudita, anche se per il momento l’esterno mancino francese sembra essere orientato a rifiutare l’offerta faraonica dell’Al-Hilal di Simone Inzaghi per restare ancora in un campionato altamente competitivo. Ha più chance di salutare Rafael Leao, finito nel mirino del Bayern Monaco.

Calciomercato Milan, Leao al Bayern Monaco con lo scambio

Legato al Milan da altri tre anni di contratto, Rafael Leao potrebbe concretamente lasciare il Milan in questa sessione estiva di calciomercato. Il Bayern Monaco potrebbe infatti essere la nuova squadra dell’esterno portoghese, desideroso di misurarsi con una nuova esperienza per rilanciare la sua carriera. E al suo posto potrebbe arrivare un altro giocatore di passaporto portoghese.

Tra i giocatori che il Bayern Monaco potrebbe offrire in cambio di Rafael Leao c’è infatti Joao Palhinha, centrocampista lusitano classe ’95 in forza alla formazione bavarese dallo scorso anno quando fu prelevato dal Fulham per oltre 50 milioni di euro. Alla sua prima stagione in terra bavarese ha giocato ventiquattro partite e potrebbe lasciare già quest’estate finendo al Milan nell’ambito dell’affare Leao, pur trattandosi di un giocatore con caratteristiche tecniche e tattiche differenti.