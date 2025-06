Milan, i sei addii per scadenza di contratto o prestiti: chi saluta definitivamente

Ci sono sei giocatori che lasceranno il Milan per scadenza di contratto o del prestito: andiamo a vedere nel dettaglio chi saluterà definitivamente

Il Milan si avvia verso una rivoluzione della rosa, che vedrà gli arrivi di Modric e Ricci. Si tratta anche per Jashari con il Club Brugge, che non accetta 30 milioni di euro, ma vuole di più. Il club rossonero ha salutato diversi giocatori rappresentativi, come Tijjani Reijnders e Theo Hernandez e c’è attesa di capire cosa succederà con Mike Maignan. Intanto, ben sei giocatori sono ufficialmente andati via.

Sei giocatori lasciano il Milan: chi sono

Uno di questi è Sottil, che ha avuto decisamente poco spazio per essere giudicabile. E poi Abraham, che non ha avuto un rendimento negativo, arrivando anche in doppia cifra. Le grandi delusioni sono state Kyle Walker e soprattutto Joao Felix, che non hanno convinto per le loro prestazioni e il club ha deciso di liberarsene.

Lo stesso destino è toccato a Luka Jovic, che nel finale di stagione aveva segnato diversi gol importanti, come la doppietta nella semifinale di Coppa Italia contro l’Inter. E poi Alessandro Florenzi, tormentato dagli infortuni che gli hanno impedito di essere presente praticamente per tutto l’anno.