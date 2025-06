Milan, il futuro del top è a rischio: fissato un ultimatum, può partire in estate

Il calciomercato in uscita del Milan spaventa, un top potrebbe già partire in estate

Con l’arrivo di Massimiliano Allegri e il nuovo ds, Igli Tare, il Milan darà vita ad una vera e propria rivoluzione sia filosofica ma soprattutto tattica. Per questo, dopo un anno in cui i rossoneri sono stati colpiti da mille difficoltà, a partire dai continui cambi in panchina, l’obbiettivo principale del Milan e di ritrovare serenità. Per farlo il Diavolo dovrà assecondare il più possibile le richieste di Allegri, a cui è affidata la responsabilità di ricostruire la compagine rossonera. L’allenatore sta valutando tutti i giocatori e per ora, tra i nomi sondati, quello più in bilico è quello di Santiago Gimenez, l’ultimo acquisto del Milan nel mercato di gennaio.

Colpo di scena in casa Milan: Gimenez potrebbe salutare i rossoneri

L’attaccante ex Feyenoord dovrà convincere al più presto il nuovo tecnico se vorrà continuare a vestire ancora la maglietta del Milan. L’edizione odierna del Corriere dello Sport titola così riguardo al futuro del Bebote: “Gimenez, tre mesi per vendersi l’anima al Diavolo”

Questa finestra temporale, che va da settembre a gennaio (quando aprirà il mercato invernale), è un lasso temporale nel quale l’attaccante dovrà provare a conquistare la fiducia di Allegri. Il Corriere dello Sport continua così: “Nessuna offerta è arrivata, Allegri prende tempo per valutare il messicano. Non ha convinto al 100%, il club gli darà una chance. A gennaio si decide“. Nel frattempo, durante la preparazione estiva, il centravanti dovrà dimostrarsi pienamente partecipe al nuovo progetto se non vorrà già essere piazzato sul mercato prima dell’inizio della stagione.

Santiago Gimenez e l’amore mai sbocciato con il Milan

L’impatto dell’attaccante ex Feyenoord con il nostro campionato è stato insufficiente. Il suo arrivo a gennaio aveva creato grandi aspettative ai tifosi che speravano nell’arrivo di un centravanti che fosse capace di trainare a suon di gol il Diavolo verso un finale di campionato più emozionante. Invece, almeno finora, l’esperienza di Gimenez con i rossoneri è del tutto negativa, l’attaccante ha chiuso la stagione con 19 presenze 6 gol all’attivo, una magra statistica di fronte ai 30 milioni che il Milan ha investito sul giocatore.

La speranza della società è che il Bebote abbia risentito della tempesta in cui imperversava tutta la squadra fino a pochi mesi fa. Un disordine tattico che avrebbe reso la vita difficile a qualsiasi attaccante e, che in questo caso, potrebbe aver influenzato le brutte prestazioni di Santiago Gimenez. Ora però, con l’arrivo di Allegri, non ci sono più scuse e spetterà al centravanti dimostrare il suo vero valore.