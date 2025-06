Milan, il giudizio inappellabile sulla cessione di Theo Hernandez

Il Milan è vicino alla cessione di Theo Hernandez all’Al Hilal per 30 milioni di euro, che potrebbe anche giocare il Mondiale per Club

Dopo settimane di tentennamenti, un nuovo rilancio dell’Al Hilal ha convinto Theo Hernandez ad accettare la soluzione della Saudi Pro League. Il terzino sinistro francese giocherà, quindi, in Arabia Saudita. Lascerà il Milan dopo essere stato una delle colonne del club rossonero degli ultimi anni. E’ una grande soluzione a livello economico sia per il giocatore, sia per il Milan. Meno a livello sportivo per Theo.

Il giudizio inappellabile sulla cessione di Theo Hernandez

Di questa operazione ha parlato Giovanni Capuano, giornalista, che ha postato su X: “Vendere agli arabi l’ultimo Theo Hernandez (a un anno dalla scadenza del contratto) a 30 milioni di euro è un capolavoro“. In effetti, l’ultima stagione del terzino del Milan ha lasciato molto a desiderare, con problemi di prestazioni e di atteggiamento. Il contratto sarebbe scaduto l’anno prossimo e non c’era l’accordo per il rinnovo.

La sensazione è che il ciclo di Theo al Milan fosse terminato. All’Al Hilal sarà allenato da Simone Inzaghi firmando un contratto da 20 milioni di euro netti a stagione. E se la squadra di Inzaghi si qualificasse per gli ottavi di finale del Mondiale per Club e l’affare si concretizzasse presto, potrebbe anche scendere in campo nella competizione FIFA.