Milan: Inter anticipata, Colombo sblocca l’affare

I rossoneri potrebbero anticipare i ‘cugini’ in questa corsa di calciomercato. Si tratta di una ipotesi da seguire con molta attenzione

Il Milan inizia a muoversi concretamente sul calciomercato. Dopo una stagione davvero difficile, la priorità dei rossoneri è quella di ripartire il prima possibile. Non avere l’Europa è sicuramente una situazione da sfruttare in casa rossonera per ritornare a vincere e mettersi definitivamente alle spalle un periodo non facile. E su uno dei possibili affari potrebbe essere facilitato anche dall’interesse del Genoa nei confronti di Colombo.

Secondo le informazioni di SestaPorta.news, il Genoa sarebbe sulle tracce di Colombo per il prossimo calciomercato e a questo punto non è da escludere che il Milan possa puntare su questa possibilità per andare a chiudere un colpo importante. Naturalmente per il momento si è nel campo delle ipotesi. La strada è molto lunga e non si escludono delle sorprese in questo caso. Ma i rossoneri sono fortemente interessati al giocatore e presto avremo un quadro più chiaro.

Calciomercato Milan: affare con il Genoa, i dettagli

I rapporti fra il Milan e il Genoa sono ottimi e questo potrebbe facilitare l’operazione. Si tratta comunque di una suggestione in questo momento visto che non si hanno certezze. Ma i rossoneri hanno bisogno di andare a prendere giocatori in grado di alzare ancora di più il livello della rosa.

E Frendrup potrebbe consentire ad Allegri di avere a disposizione nel prossimo calciomercato un giocatore di qualità oltre che duttile. Il Milan è pronto a fare un tentativo per il danese sfruttando magari la carta Colombo. L’interesse di Inter e Napoli nei confronti del centrocampista è assolutamente reale, ma l’attaccante potrebbe sicuramente aiutare i rossoneri a sbaragliare la concorrenza e regalarsi un acquisto importante oltre che un calciatore in grado di dare una mano importante alla squadra rossonera.

Per il momento siamo nel campo delle ipotesi. L’affare tra Milan e Genoa non è entrato nel vivo, ma l’interesse dei rossoneri per Frendrup è reale e a questo punto non è da escludere uno scambio con Colombo nel calciomercato estivo.

Mercato Milan: Frendrup resta un obiettivo

A prescindere dall’eventuale interesse del Genoa per Colombo, il Milan resta nella corsa a Frendrup per il calciomercato estivo. Il centrocampista danese potrebbe dare una mano molto importante ai rossoneri.

Per adesso si tratta di una semplice indiscrezione. Vedremo come si svilupperà la situazione e quali saranno le scelte del Milan nei confronti di Frendrup.