Frendrup-Milan, l’agente esce allo scoperto: la rivelazione sul futuro

L’agente di Frendrup esce allo scoperto su un possibile trasferimento del suo assistito al Milan, con una rivelazione importante sul futuro

Il calciomercato è alle porte e le varie squadre sono pronte ad acciuffare possibili colpi interessanti di mercato, in modo tale da rinforzare la propria rosa per affrontare al meglio il resto della stagione.

Stavolta la notizia riguarda in prima persona il Milan di Paulo Fonseca, squadra che non riesce a trovare una sua identità in questa prima parte di stagione: i tifosi e lo stesso tecnico non sono contenti dei risultati ottenuti fino ad ora e, per questo motivo, è possibile un intervento sul mercato.

Furlani, Moncada e Ibrahimovic nei prossimi giorni si siederanno a tavolo per discutere su alcuni innesti da compiere per trovare i risultati sperati e desiderati sin dall’inizio della stagione.

È il caso di Frendrup, centrocampista del Genoa, che da diverse stagioni sta mostrando la sua forza e duttilità che gli hanno permesso di finire nel mirino di diversi club importanti: il Milan apprezza molto le qualità del calciatore e una notizia sorprendente dell’ultima ora porta a delle novità.

I tifosi rossoneri sperano in un possibile colpo e non solo, viste le criticità venute fuori in queste partite: il Milan ha bisogno di tornare a macinare punti per risalire la classifica, attualmente all’ottava posizione.

Calciomercato Milan, Frendrup possibile? Parla l’agente

Morten Frendrup potrebbe presto lasciare il Genoa per trasferirsi in un altro club, ma sempre restando in Italia, visti i tanti apprezzamenti.

L’agente del calciatore ha parlato ai microfoni di TMW Radio sull’accostamento del suo assistito al Milan: “Ha quantità, qualità, esperienza.. Potrebbe far bene in un contesto come quello di Palladino“.

Le parole dell’agente, Giacondo Martorelli, allontanano quindi il calciatore classe 2001′ da un possibile approdo in terra rossonera.

Nulla però è scontato, soprattutto in caso di possibili offerte ritenute soddisfacenti da parte del club – sempre propenso a cedere talenti per crescere – e dallo stesso agente, che al momento ha chiuso la porta al Milan.

La dirigenza rossonera sa bene che bisognerà intervenire sul calciomercato per cercare di riparare una situazione non gradevole: riconquistare la fiducia e l’affetto della piazza non sarà affatto facile, ma Fonseca in primis ci proverà portando a casa risultati positivi.

Il Milan è obbligato a risalire la classifica, che comincia sempre di più ad allungarsi dopo un avvio compatto, altrimenti si rischia anche il posto in Champions.