Milan: Leao al Bayern, l’erede dalla Bundesliga

Il futuro del portoghese, nonostante ancora la fumata bianca è lontana, sembra essere in Germania. E dalla Bundesliga potrebbe arrivare il suo sostituto

Sono giorni cruciali in casa Milan per il futuro di diversi giocatori. Reijnders è ormai destinato a lasciare i rossoneri. Lo stesso sembra essere per Leao anche se al momento la trattativa non è assolutamente chiusa. Il Bayern Monaco insiste e nei prossimi giorni potrebbe andare ad accelerare per andare a chiudere una trattativa cruciale anche per il suo futuro. L’ipotesi è quella di una proposta da 75 milioni di euro più una contropartita.

In caso di una cessione il Milan potrebbe andare a prendere un calciatore di assoluto livello per andare a chiudere una operazione di calciomercato importante anche in ottica futura. Per il momento si tratta di una semplice suggestione. Naturalmente i rossoneri sono pronti comunque a fare un tentativo per capire la fattibilità del colpo. E la cessione di Leao in questo caso si preannuncia fondamentale per andare a prendere il rinforzo.

Calciomercato Milan: addio Leao, chi arriva al suo posto

Il futuro di Leao è assolutamente lontano dal Milan. Nonostante Allegri lo considera uno dei giocatori fondamentali, l’assenza della Champions League lo potrebbe portare a lasciare il club rossoneri per magari iniziare una nuova esperienza e la squadra in pole position è il Bayern Monaco. I tedeschi non mollano la presa e hanno intenzione di mettere sul piatto una proposta di 75 milioni di euro per sbloccare l’affare.

Una cifra che potrebbe portare il Milan ad andare a prendere Nusa durante il calciomercato estivo. Il norvegese ha impressionato contro l’Italia per la sua velocità e capacità nell’uno contro uno. È un calciatore che potrebbe consentire ai rossoneri di avere a disposizione un’arma in più rispetto alla scorsa stagione e vedremo cosa succederà nel giro di davvero poco tempo.

Nusa rappresenta uno dei giovani più promettenti a livello europeo. Parliamo di un classe 2005 che sembra essere anche nel mirino del Napoli per il prossimo calciomercato. Ma un pensiero è pronto a farlo anche il Milan soprattutto in caso di partenza da parte di Leao.

Mercato Milan: Nusa il sostituto di Leao?

Nusa ad oggi è più una suggestione per il Milan che una reale trattativa. La priorità è rappresentata dalla cessione di Leao e subito dopo si ragionerà su come muoversi in entrata durante il calciomercato estivo.

In caso di addio, non è da escludere che il Milan possa andare con forza su Nusa. Il norvegese ha dimostrato di essere un giocatore di qualità e potrebbe dare una mano ai rossoneri.