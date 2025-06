Milan: Leao al Liverpool, lo scambio sblocca l’affare

Il futuro del portoghese continua ad essere ancora tutto da scrivere. E attenzione alla possibilità di andare a chiudere uno scambio

Il Milan si muove sul calciomercato fra entrate e uscite. L’ultimo nome dei big che potrebbe lasciare i rossoneri è quello di Leao. Il portoghese per il momento non ha ancora sciolto i dubbi. La sessione è molto lunga e per questo motivo ci vuole del tempo per capire con precisione il futuro del lusitano. Attenzione al Liverpool. I Reds dovranno rivoluzionare la rosa e il profilo dell’ex Sporting piace molto alla dirigenza oltre che a Slot.

Una operazione di calciomercato non semplice visto che il Milan chiede almeno 100 milioni di euro per il suo trasferimento. Attenzione, però, alla possibilità di uno scambio. C’è un calciatore che il Liverpool sarebbe intenzionato a cedere nonostante la sua giovanissima età. La valutazione è molto alta e potrebbe essere la carta giusta per abbassare il cash.

Calciomercato Milan: affare con il Liverpool, il possibile scambio

Al momento non ci sono certezze su come il Milan si muoverà nella situazione Leao. Allegri sembra intenzionato a puntare su di lui, ma davanti a proposte importanti i rossoneri potrebbero valutare una sua cessione. E massima attenzione al Liverpool e alla possibilità di uno scambio nel prossimo calciomercato.

Il Liverpool potrebbe decidere di mettere sul piatto il cartellino di Elliott per provare a sbloccare la trattativa per Leao. Il gioiellino inglese lascerà il club britannico nel prossimo calciomercato e la sua valutazione si aggira intorno ai 40-50 milioni di euro. Per questo motivo il suo inserimento potrebbe consentire di abbassare il cash per il portoghese. Al momento si tratta di una possibilità più che di una trattativa concreta e per questo motivo bisognerà attendere i prossimi giorni per capire meglio se questa opzione potrà svilupparsi oppure no.

Elliott è un calciatore di talento e che sta dimostrando di avere qualità. Il Milan potrebbe ragionare sulla possibilità di prenderlo nel prossimo calciomercato vista anche la sua duttilità e vedremo se sarà possibile magari ipotizzare uno scambio con Leao, da sempre un obiettivo del Liverpool.

Il Liverpool non molla la pista Leao e potrebbe sbloccare questa trattativa di calciomercato magari mettendo sul piatto il cartellino del giovane Elliott.

Parliamo di un classe 2003 che si sta mettendo in mostra con prestazioni importanti. Elliott-Milan resta una pista da seguire per il prossimo calciomercato magari a prescindere da Leao.