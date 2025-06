Milan, l’erede di Theo ce l’avevi in casa: che rimpianto!

Le mosse sbagliate compiute nel passato lasciano l’amaro in bocca al Milan, che continua a cercare il sostituto di Theo Hernandez

Spesso gli errori del passato tornano indietro, lasciando grandi rimpianti e grattacapi per il futuro. È quello che è di fatto capitato al Milan, che guardando allo scenario globale del calciomercato può rimpiangere quanto fatto nelle stagioni precedenti.

I rossoneri sono alla ricerca del giusto profilo che possa dimostrarsi una sicurezza sulla fascia sinistra. L’imminente addio di Theo Hernandez, ormai ad un passo dall’Al Hilal, obbliga la dirigenza del Milan a cercare un degno sostituto, che probabilmente era già presente in rossonero non troppo tempo fa.

Rimpianto Milan, l’ex rossonero adesso vola in Premier League

Mentre il Diavolo cerca un nuovo titolare sulla sinistra, una sua vecchia conoscenza sta per trasferirsi in una delle assolute protagoniste del panorama calcistico mondiale. È infatti tutto pronto per l’approdo di Milos Kerkez al Liverpool, dove andrà ad occupare la fascia che presto rimarrà orfana di Robertson.

Kerkez diventerà un nuovo calciatore dei Reds per una cifra vicina ai 47 milioni di euro. Affare piuttosto esoso per la squadra allenata da Arne Slot, ma che appare sensata: la giovane età dell’ungherese (che compirà 22 anni a novembre) e le sue due ottime stagioni con la maglia del Bournemouth hanno fatto sì che la dirigenza del Liverpool puntasse con forza su di lui.

Cosa non fatta invece nel passato dal Milan. Kerkez ha infatti vestito la maglia rossonera a cavallo tra il 2021 e il 2022, prima di essere ceduto agli olandesi dell’AZ Alkmaar per 2,7 milioni di euro. Una cifra giusta in quel contesto, ma che vista adesso appare come minima: Kerkez avrebbe potuto realmente rappresentare il post-Theo Hernandez.