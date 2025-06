Milan, l’ufficialità è arrivata: succederà dopo il Leeds

Per il Milan c’è un’amichevole in programma contro il Leeds United il prossimo 9 agosto all’Aviva Stadium e poi ce n’è in programma un’altra

La pre-season del Milan vedrà la squadra impegnata in diverse amichevoli nel continente asiatico e più in generale nel Pacifico. Si parte con la partita contro l’Arsenal in programma a Singapore il prossimo 23 luglio, per poi volare a Hong Kong contro il Liverpool. Infine, sarà il turno del Perth Glory a Perth, in Australia, il 31 luglio.

Una nuova amichevole per il Milan in Inghilterra

Successivamente, il fitto programma del Milan è arricchito da un’amichevole contro il Leeds all’Aviva Stadium, a Dublino. Come comunicato dal club rossonero sul sito ufficiale, il 10 agosto si disputerà invece un’amichevole con il Chelsea: “AC Milan è lieto di annunciare che affronterà il Chelsea Football Club in un’amichevole pre-campionato, in programma per domenica 10 agosto alle ore 15:00 (BST) a Stamford Bridge, nel cuore di Londra“.

“L’incontro con il Chelsea segue di un giorno la partita contro il Leeds United, in un calendario per sabato 9 agosto all’Aviva Stadium di Dublino. Questo doppio impegno contro avversari di alto livello rappresenterà un ottimo test per la squadra di Allegri in attesa dell’inizio della stagione 2025/26“, ha concluso il comunicato.