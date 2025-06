Milan-Maignan: cambia tutto, l’annuncio di Gazzetta

Il futuro del francese continua ad essere al centro di diverse indiscrezioni. E nelle ultime ore ci sono degli aggiornamenti molto importanti

Il Milan sta cambiando volto rispetto al passato. Dopo una stagione molto difficile, i rossoneri hanno voglia di ripartire e provare a ricostruire una stagione importante e che porterà i ragazzi di Allegri a lottare per traguardi prestigiosi. Per farlo c’è bisogno di capire chi crede realmente in questo progetto e fra i calciatori in forte bilico c’è sempre Maignan. Dalla Premier hanno sondato il terreno con il Chelsea che sembrava intenzionato a piazzare un colpo di calciomercato importante.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto un punto della situazione sul futuro di Maignan svelando una decisione molto importante del Milan sul portiere francese. Si tratta di una indiscrezione da tenere in considerazione anche se sappiamo come il calciomercato è davvero molto particolare e le sorprese possono essere dietro l’angolo.

Calciomercato Milan: decisione presa su Maignan

Il futuro di Maignan in questo momento è ancora tutto da scrivere. Il Chelsea nei giorni scorsi avrebbe messo sul piatto una proposta intorno ai 15 milioni più bonus non riuscendo a scalfire la posizione del Milan. I rossoneri sono aperti ad una cessione, ma alle cifre che chiedono loro e per questo motivo la trattativa non è decollata.

Anzi, il Milan avrebbe deciso addirittura di blindare Maignan. La Rosea conferma come Allegri ha avuto un colloquio con il francese confermandogli la sua intenzione di averlo in rosa. Per questo motivo, a meno di clamorose sorprese durante il calciomercato estivo, il portiere non dovrebbe partire e chiudere la sua esperienza in rossonero con un altro anno da protagonista. Poi alla fine del campionato l’addio è destinato a diventare realtà visto che il contratto è in scadenza e non ci sarà il tanto atteso rinnovo.

L’avventura di Maignan al Milan quindi è destinata di continuare per un altro anno. Allegri ha confermato la volontà di puntare sul portiere anche in questa stagione. Non è da escludere che Tare durante la stagione possa fare un tentativo per sondare il terreno con il rinnovo. Ma ad oggi la possibilità più probabile è quella di una separazione a zero nel calciomercato estivo del 2026 e a quel punto non è da escludere che si possa optare per una permanenza in Serie A o in Premier.