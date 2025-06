Milan, maxi-affare col Chelsea: arriva l’erede di Leao

Il Milan si appresta a imbastire una importante trattativa col Chelsea, sulle tracce del portiere Mike Maignan

Non è più un mistero l’interesse del Chelsea per Mike Maignan. I Blues seguono anche Svilar della Roma, ma l’estremo difensore francese resta il primo obiettivo.

Potrebbe essere Londra la prossima destinazione di Mike Maignan. Il portiere francese ex Lille ha un altro anno di contratto col Milan e la questione relativa al rinnovo di contratto è ferma ormai da molto tempo. Nelle scorse ore è emerso il forte e concreto interesse del Chelsea per l’estremo difensore classe ’95, in rossonero dal 2021 quando fu prelevato per poco più di sedici milioni di euro dal Lille. In questi quattro anni Maignan ha alternato grandi prestazioni (contribuendo alla vittoria dello scudetto targato Stefano Pioli) a momenti decisamente negativi.

Un’esperienza importante che ora potrebbe essere giunta al termine. La scadenza del contratto tra dodici mesi e l’intesse concreto del Chelsea potrebbero spingere il Milan a cedere il portiere originario della Guiana francese. Il club londinese avrebbe messo sul piatto una proposta da venticinque milioni di euro, i rossoneri però vorrebbero arrivare a quota trenta. L’affare però potrebbe sbloccarsi con l’inserimento del cartellino di un altro giocatore nella trattativa.

Calciomercato Milan, maxi-affare col Chelsea per Maignan

Per convincere il Milan a cedere Mike Maignan a una cifra inferiore ai trenta milioni di euro, il Chelsea potrebbe proporre al Milan un’altra soluzione.

Nella trattativa tra Milan e Chelsea, infatti, potrebbe rientrare il nome di Noni Madueke, esterno offensivo classe 2002 di origini nigeriane ma di passaporto inglese. Reduce da undici gol e cinque assist in quarantuno partite giocate con i Blues nell’ultima stagione, ha una valutazione di mercato di circa 60 milioni di euro, ma il Chelsea potrebbe dare il via libera a una cessione in prestito. Un tassello che potrebbe agevolare i discorsi tra Milan e Chelsea per il trasferimento a Londra di Mike Maignan mentre i rossoneri si assicurerebbero un giocatore che ha già fatto vedere ottime cose e ora in cerca di consacrazione in un grande club come quello milanista.