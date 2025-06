Milan: Musah in Premier, lo scambio beffa il Napoli

Il centrocampista americano potrebbe andare in Inghilterra dopo la frenata con gli azzurri. E attenzione alla possibilità di uno scambio

Per Musah la strada del trasferimento al Napoli è praticamente saltata. La frenata registrata nei giorni scorsi sembra mettere definitivamente la parola fine al suo passaggio ai partenopei. Per il centrocampista americano, che non sembra più rientrare nei piani del Milan, potrebbero aprirsi il passaggio in Premier League. Secondo le informazioni di Sky Sport, il West Ham starebbe ragionando sulla possibilità di ritornare con forza sullo statunitense.

Una opportunità che potrebbe portare il Milan a chiudere una operazione di calciomercato importante. Il giocatore piace da tempo ai rossoneri e anche ad Allegri. Musah rappresenta la carta giusta per sbloccare l’affare. Naturalmente bisognerà capire se i londinesi decideranno davvero di affondare il colpo oppure andranno su altri profili per il ruolo di centrocampista. Di certo Tare è pronto ad approfondire la questione per capire meglio cosa potrà succedere in futuro.

Calciomercato Milan: scambio con Musah, le ultime

Il Milan dovrà rinforzare la difesa e uno dei nomi sulla lista di Tare per il prossimo calciomercato è quello di Todibo. Il francese in passato è stato molto vicino a trasferirsi in Italia e Allegri, vista la sua duttilità, lo accoglierebbe volentieri. Musah potrebbe rappresentare la chiave giusta per sbloccare l’affare e vedremo cosa succederà in futuro. La volontà è quella di fare un tentativo per capire se questa operazione potrà concludersi oppure si andrà su profili differenti.

Il West Ham vuole Musah e il Milan potrebbe andare a sfruttare l’occasione nel prossimo calciomercato per chiudere una operazione in entrata come quello di Todibo. Il difensore da tempo spinge per un salto importante e i rossoneri rappresentano una soluzione da tenere in considerazione.

Mercato Milan: Musah in cambio di Todibo?

E il Milan potrebbe ragionare sulla possibilità di uno scambio con Todibo durante il calciomercato estivo vista la volontà di rinforzare il reparto difensivo.