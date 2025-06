Milan, niente Napoli per Musah: c’è una nuova destinazione

C’è una nuova destinazione per Musah, non è il Napoli: il centrocampista del Milan può andare da un’altra parte

La trattativa tra il Milan e il Napoli per Musah è saltata definitivamente. I due club non hanno trovato l’accordo, non bastano 25 milioni al club rossonero per cedere il centrocampista statunitense. E dunque, i partenopei hanno deciso di non affondare offrendo di più ritenendo più che congrua l’ultima offerta avanzata. Per Yunus Musah, però, si prospetta un altro futuro perché è spuntata una destinazione differente.

Milan, contatti concreti con il West Ham per Musah

Secondo quanto riferito da Sportmediaset, è il West Ham la squadra che vuole prelevare Musah dal Milan. Ci sono già stati dei contatti concreti tra i due club. L’intenzione degli Hammers è quella di accelerare nella trattativa per portare il centrocampista statunitense in Premier League. Per i rossoneri nessuno è incedibile e se dovesse arrivare un’offerta adeguata, Musah andrà via.

Musah non viene da una stagione esaltante, come quasi tutti i giocatori del Milan. Altrove probabilmente potrà trovare la sua dimensione, le sue qualità fisiche sono molto apprezzate in Premier, per il West Ham è il centrocampista ideale per rinforzare il centrocampo. Non è chiaro se il Napoli, consapevole di perdere l’obiettivo, possa pensare di inserirsi nuovamente.