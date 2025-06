Milan, non solo Emerson Royal e Morata: un altro addio

Il Milan ha in mente un altro addio dopo Emerson Royal e Alvaro Morata: le parti sono al lavoro per concludere l’operazione

Sono giorni molto caldi per il Milan sul fronte cessioni. E’ andato già via Tijjani Reijnders, praticamente appena finito il campionato. Poi Theo Hernandez in Arabia Saudita e si sta cercando di concludere l’operazione Alvaro Morata direzione Como. Il centravanti spagnolo potrebbe quindi essere al servizio di Cesc Fabregas. Anche Emerson Royal potrebbe tornare in Spagna al Betis.

Il Milan ha l’accordo con il Como: non solo Morata, anche Thiaw

Con il Como si concluderebbe l’operazione Morata e non solo. Già, perché il Milan ha l’accordo anche per la cessione di Malick Thiaw con il Como per una cifra che si aggira intorno ai 25 milioni di euro, come riferito da Matteo Moretto. Ciò che manca è il sì del giocatore, che avrà dei colloqui con il club allenato da Fabregas nei prossimi giorni.

Una grande operazione per il Como che quindi aumenterebbe di molto la sua qualità in difesa, vero tallone d’Achille della scorsa stagione. Fabregas ha in mente di lottare per un posto in Europa, allo stesso tempo il Milan incasserebbe soldi da reinvestire sul mercato. L’uscita di Thiaw indurrebbe Tare a puntare su un difensore.