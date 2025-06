Milan: non solo Musah, altro affare con il Napoli

I rapporti fra i rossoneri e i partenopei sono ottimi e nei prossimi giorni si potrebbe ragionare su una operazione molto importante

Milan e Napoli potrebbero ragionare su una maxi operazione. I rossoneri sembrano aver dato il via libera al passaggio di Musah alla corte di Conte. Il giocatore piace da tempo al tecnico leccese e Allegri non è intenzionato a puntare su di lui. Le indiscrezioni parlano della possibilità di una chiusura di 25 milioni. Ma i contatti fra le due squadre potrebbero presto essere approfonditi anche per un altro calciatore.

Secondo l’edizione odierna del Corriere della Sera, il Milan lo avrebbe messo nel mirino e ci sarebbe anche il via libera di Allegri a questa operazione di calciomercato. Non si tratta di una operazione non semplice e quindi vedremo se ci saranno le opportunità per arrivare alla fumata bianca. L’interesse dei rossoneri è reale. Nel giro di poco tempo ci potrebbe essere un sondaggio per capire la fattibilità di una operazione simile.

Calciomercato Milan: occhi in casa Napoli, i dettagli

L’operazione Musah potrebbe portare le due squadre a stringere ancora di più il rapporto. L’affare Okafor dello scorso gennaio ha aperto il dialogo tra Milan e Napoli e vedremo se i rossoneri opteranno per sfruttare questa situazione per andare a piazzare un colpo molto importante per il prossimo futuro.

Stando alle indiscrezioni del quotidiano italiano, il Milan starebbe ragionando sulla possibilità di andare a prendere Osimhen nel prossimo calciomercato. Il nigeriano per il momento non è assolutamente un obiettivo primario. Ma, in caso di cessione da parte di Leao, l’attaccante è destinato a diventare uno dei nomi in pole position per quanto riguarda i rossoneri. Una operazione comunque non semplice considerato che il Napoli non ha alcuna intenzione di cedere il giocatore per una cifra non inferiore alla clausola rescissoria.

Per questo motivo per arrivare ad Osimhen il Milan dovrà sborsare una cifra fra i 75 e gli 80 milioni di euro per convincere il Napoli a lasciar partire il nigeriano nel prossimo calciomercato. Da qui la necessità di poter arrivare al calciatore con una cessione importante come quella di Leao.

Mercato Milan: Osimhen resta un obiettivo

Osimhen è un nome già accostato in passato al Milan. I rossoneri ci avevano provato la scorsa estate senza, però, trovare il via libera da parte del Napoli.

Ora la situazione è diversa e la cessione di Leao potrebbe facilitare questa operazione di calciomercato. Per adesso si tratta di una ipotesi e vedremo se in futuro Osimhen–Milan si trasformerà in qualcosa di reale.