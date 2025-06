Milan, nuovi contatti per Xhaka: il piano segreto di Allegri

Il Milan insiste per portare Granit Xhaka a Milano: spunta il piano segreto di Massimiliano Allegri per il centrocampo rossonero

Il reparto su cui il Milan si sta concentrando maggiormente in questa fase del calciomercato è sicuramente il centrocampo. I rossoneri hanno già concluso la cessione ricchissima di Tijjani Reijnders e l’acquisto di esperienza di Luka Modric, ma hanno intenzione di rivoluzione completamente la zona mediana del campo.

Per questo, si sta ultimando l’uscita di Musah in direzione Napoli per 25 milioni di euro, e allo stesso tempo si stanno seguendo diversi profili in entrata, al netto della permanenza di Fofana. Vi abbiamo aggiornato nelle ultime ore sugli sviluppi relativi Ardon Jashari, un talento che ha fatto benissimo con la maglia del Bruges e ha grandi prospettive, ma occhio anche a un altro nome.

Il Milan insiste per Xhaka: nuovi contatti nelle ultime ore

Da settimane il club meneghino sta portando avanti sotto traccia la trattativa che potrebbe portare in rossonero Granit Xhaka. Si tratta di un profilo di grande esperienza, abile sia nella copertura della linea difensiva, sia nell’impostazione della manovra, grazie a un ottimo piede mancino.

In carriera ha acquisito sempre di più doti di leadership davvero importanti, alzando al cielo diversi trofei e diventando essenziale anche nella crescita della Nazionale svizzera. Secondo quanto riporta Matteo Moretto, l’operazione sta andando avanti anche nelle ultime ore, con contatti continui tra il club rossonero e l’entourage del calciatore.

Xhaka è blindato da un lungo contratto con il Bayer Leverkusen ma, secondo quanto filtra, sarebbe attratto da un’esperienza in un nuovo campionato con cui confrontarsi. Il Milan ci crede e non ha intenzione di mollare la presa, per cui sono attesi aggiornamenti decisivi già nei prossimi giorni.

Allegri ha un piano ben preciso per il Milan

Xhaka sarebbe assolutamente prezioso per il progetto di Allegri al Milan. Permetterebbe al tecnico livornese di comporre una mediana a tre di primo livello con lo svizzero al centro, Modric a destra e Fofana a chiudere.

Insomma, il piano dell’ex Juve è comporre un centrocampo che sia un mix di esperienza e talento, ma senza dimenticare i muscoli in fase difensiva. Per comporre il quadro, serve anche un altro talento dalla carta d’identità verdissima da far crescere subito alle spalle dei titolari, ma Allegri ha un piano ben preciso in testa e non lo sta abbandonando.