Milan: nuovo centrale per Allegri, scambio con Pavlovic

Novità di calciomercato importante per i rossoneri. Un club di Premier ha messo nel mirino il serbo ed è possibile uno scambio

Il Milan di Allegri deve prendere ancora forma. In questo momento Tare è impegnato principalmente con le cessioni. Reijnders e Maignan i primi addii importanti e nei prossimi giorni sapremo anche il destino di Hernandez. Attenzione anche alla situazione Pavlovic. Il serbo ha dimostrato di avere il carattere giusto e potrebbe dare una mano importante al tecnico toscano. Ma c’è un club pronto a soffiare il calciatore alla squadra meneghina.

Secondo le informazioni di Sun Sport, un club inglese ha individuato in Pavlovic il giocatore giusto per andare a rinforzare la rosa nel prossimo calciomercato. E non è da escludere che il Milan possa approfittare della situazione per andare a proporre uno scambio con un calciatore di qualità e che interessa a molte big (tra cui l’Inter). Per adesso è una semplice suggestione e vedremo cosa succederà nel prossimo futuro.

Calciomercato Milan: assalto a Pavlovic, possibile scambio

Il Milan non vorrebbe privarsi di Pavlovic nel prossimo calciomercato. Ma il Crystal Palace sembra essere intenzionato a fare sul serio per strappare il difensore ai rossoneri. Dall’Inghilterra scrivono di una proposta intorno ai 40 milioni di euro per convincere Tare a dare il via libera alla cessione del difensore.

Ma da parte dei rossoneri ci potrebbe essere anche una sorta di rilancio. Il Crystal Palace è ormai certo di dover cedere Guehi nel prossimo calciomercato e non è da escludere che il Milan possa mettere sul piatto uno scambio per aggiudicarsi il centrale inglese magari come sostituto di Pavlovic. Una idea da tenere in considerazione soprattutto se pensiamo alla qualità del giocatore anche se per il momento è una semplice suggestione. Ma vedremo cosa succederà in futuro e se ci sarà la possibilità di chiudere la trattativa.

Guehi è sicuramente un calciatore che ha dimostrato di avere qualità e parliamo di un classe 2000 che ha attirato l’attenzione di tutte le big in vista del calciomercato estivo. Non è da escludere che anche il Milan possa farci un pensiero visto l’interesse degli inglesi verso Pavlovic.

Mercato Milan: Guehi nuova idea per la difesa?

Il Milan deve rinforzare la difesa per alzare ancora di più il livello e uno dei nomi valutati dal club rossoneri è sicuramente quello di Guehi, centrale del Crystal Palace.

Per il momento siamo nel campo delle ipotesi. Ma l’interesse degli inglesi per Pavlovic potrebbe portare i rossoneri magari a sondare il terreno per il centrale classe 2000.