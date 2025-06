Milan: nuovo centrale per Allegri, sgarbo alla Juve

I rossoneri nel prossimo calciomercato dovranno andare a prendere un centrale di esperienza e c’è un nome che stuzzica molto Tare e Allegri

Sono giorni di riflessioni sulle trattative da chiudere in casa Milan. Dopo aver definito alcune uscite e chiuso i primi colpi, la dirigenza rossonera potrebbe decidere di fermarsi per non sbagliare alcune operazioni. La rosa è assolutamente incompleta e servirà dover chiudere ulteriori affari per consentire al tecnico di poter disporre di una squadra competitiva e, soprattutto, non dover fare i conti con emergenza durante la stagione.

Tra i diversi ruoli da dover andare a completare c’è anche quello dei difensori. La certezza è rappresentata dalla conferma di Gabbia. Tutti gli altri sono in dubbio e con una proposta importante durante la sessione estiva di calciomercato potrebbero partire. E attenzione alla possibilità di ritornare con forza su un vecchio obiettivo da parte del Milan. Per adesso è una semplice suggestione, ma presto si potrebbe entrare nel vivo della trattativa.

Calciomercato Milan: arriva il centrale, le ultime

Il Milan deve rinforzare la rosa a disposizione di Allegri. La difesa quest’anno è stato uno dei punti deboli e sappiamo molto bene quanto il tecnico toscano punta molto su un reparto arretrato solido. C’è un profilo che viene da una stagione molto positiva e potrebbe anche accettare di trasferirsi in rossonero per iniziare una nuova avventura.

Antonio Silva potrebbe tornare nuovamente nel mirino del Milan. Il portoghese al Mondiale per Club ha dimostrato di essere un calciatore di assoluta qualità nonostante la sua giovane età. Il Benfica difficilmente si priverà nel proprio difensore e servirà una proposta di assoluto livello per convincere i lusitani a lasciare partire il centrale. Parliamo comunque una cifra intorno ai 30 milioni di euro e vedremo se i rossoneri faranno comunque un tentativo per capire la fattibilità dell’operazione. Naturalmente bisognerà battere una folta concorrenza e tra le squadre potrebbe esserci anche la Juventus.

Per il momento siamo comunque nel campo delle ipotesi. Non c’è alcuna trattativa in corso fra Milan e Benfica per Antonio Silva in ottica prossimo calciomercato. I rossoneri hanno altre priorità e quindi il discorso è rinviato a luglio.

