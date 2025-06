Milan, offerta ufficiale: Tare lo vuole a tutti i costi

La cessione di Theo Hernandez all’Al Hilal sblocca definitivamente il mercato in entrata per il Milan di Tare e Allegri

Dopo Tijiani Reijnders, anche Theo Hernandez saluta il Milan. Due cessioni che ora consentono al Milan di tentare l’assalto al primo colpo di mercato dopo Luka Modric.

Il mercato in entrata del Milan partirà dal centrocampo. Dopo la cessione ufficiale di Tjiani Reijnders al Manchester City (il Milan ha incassato cinquantacinque milioni di euro più quindici di bonus) e la trattativa chiusa per l’arrivo di Luka Modric a parametro zero dal Real Madrid, il direttore sportivo Igli Tare è pronto a chiudere un altro affare a centrocampo. Sarà questa, dunque, la priorità di mercato del Diavolo nelle prime battute di mercato, nonostante la conclamata esigenza di intervenire con innesti mirati di mercato anche negli altri reparti del campo.

Il centrocampo, però, resta l’anima di ogni squadra e Igli Tare vuole subito regalare altri rinforzi a Massimiliano Allegri. L’arrivo di Luka Modric, atteso dopo le vacanze post Mondiale per Club, garantirà al Milan qualità ed esperienza indiscusse. Ma non basterà, anche e soprattutto alla luce della carta di identità del giocatore croato il quale, al netto della professionalità e della sua integrità fisica, è prossimo a spegnere quaranta candeline il prossimo 9 settembre. E così il direttore sportivo Igli Tare vorrebbe consegnare al tecnico Massimiliano Allegri anche un giocatore decisamente più giovane in quella zona del campo.

Calciomercato Milan, assalto all’obiettivo principale di mercato

E proprio l’imminente cessione di Theo Hernandez all’Al Hilal di Simone Inzaghi potrebbe consentire al Milan di sbloccare un affare in entrata, avendo a disposizione un vero e proprio tesoretto da reinvestire sul mercato in entrata.

Stando a quanto riportato da Sacha Tavolieri su X, il Milan sarebbe in procinto di formulare un’offerta ufficiale per Ardon Jashari, centrocampista svizzero (ma originario della Macedonia del Nord) che piace anche ad altri club europei tra cui il Manchester City di Tijiani Reijnders. Nella giornata odierna infatti il Milan presenterà al Club Brugge una proposta formale da 27 milioni di euro più altri tre di bonus per provare ad assicurarsi il giocatore ex Lucerna, il quale rappresenterebbe la assoluta priorità di mercato per i rossoneri.