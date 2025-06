Milan: operazione alla Diaz, c’è il sì di Xabi Alonso

I rossoneri hanno degli ottimi rapporti con il Real Madrid e potrebbero decidere di andare a definire una operazione con i Blancos. I dettagli dell’accaduto

Il Milan vuole provare a rinforzare la rosa in davvero poco tempo. I rossoneri hanno bisogno di mettersi alle spalle una stagione non facile e per farlo si sta guardando sin da ora ai giocatori in grado di alzare ancora di più la qualità della rosa. Per adesso si è nel campo delle ipotesi e delle valutazioni e per questo motivo bisognerà attendere con le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro e, soprattutto, se l’affare sarà possibile da portare a conclusione.

I rapporti fra il Milan e il Real Madrid sono buoni e questa potrebbe consentire di facilitare una operazione di calciomercato. Per il momento non c’è nessuna trattativa, ma si stanno vagliando tutte le piste per capire se i giocatori potranno davvero dare una mano importante ai rossoneri. Ma per adesso si è nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà nel prossimo futuro.

Calciomercato Milan: affare con il Real Madrid, i dettagli

I rapporti fra il Milan e il Real Madrid potrebbe consentire di facilitare questa operazione, ma dipenderà tutto dalla volontà da parte dei Blancos di portare a termine un colpo simile. Per adesso si può dire che si tratta di una suggestione importante e per questo motivo non si hanno contatti diretti. Poi vedremo cosa succederà e quali saranno le possibilità di andare a prendere un calciatore di esperienza e di livello.

Secondo le informazioni di Don Balon, il Real Madrid ha praticamente dato il benservito a Mendy e il Milan potrebbe ragionare su di lui nel prossimo calciomercato per andare a prendere un calciatore come l’esterno sinistro per rinforzare anche le seconde linee. Per adesso si tratta di una semplice ipotesi e vedremo cosa succederà.

Mendy rappresenta una pedina fondamentale per il Milan in vista del prossimo calciomercato. Per adesso non ci sono contatti diretti con il Real Madrid e quindi vedremo se in futuro ci potrà essere una svolta in questo senso oppure assisteremo ad un passo indietro per questioni anche economiche.

Mercato Milan: Mendy nome nuovo per il Milan?

Mendy potrebbe rappresentare una ipotesi di calciomercato per il Milan per la fascia sinistra. Non è l’obiettivo principale e quindi si potrà entrare nel vivo in un prossimo futuro.

Ma il Real Madrid è pronto a cedere il giocatore visto che non rientra più nei piani di Xabi Alonso e a questo punto non possiamo escludere che si possa arrivare ad una fumata bianca.