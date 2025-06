Milan: operazione alla Diaz, il bomber dalla Spagna

I rossoneri potrebbero decidere di sfruttare gli ottimi rapporti con il Real Madrid per chiudere una operazione importante in ottica futura

Storicamente i rapporti fra Milan e Real Madrid sono stati sempre buoni e le cose non sono cambiate nonostante le novità a livello dirigenziale in casa rossonera. Il club meneghino e i Blancos continuano ad avere ottime interlocuzioni e si potrebbe presto andare a chiudere una operazione di calciomercato. Affare che potrebbe consentire ad Allegri di avere a disposizione un giovane di prospettiva e agli spagnoli di poter magari in futuro riportarlo in Spagna.

Insomma, una sorta di operazione molto simile a quella di Brahim Diaz. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi visto che non si hanno ancora trattative in corso. Il Milan è impegnato in altre operazioni considerazione principali e il Real Madrid è al Mondiale per Club. Una volta che la competizione americana è terminata, la situazione potrebbe cambiare e un tentativo per sbloccare questa operazione di calciomercato i rossoneri la potrebbero fare.

Calciomercato Milan: affare con il Real, le cifre

I rapporti fra Milan e Real Madrid sono ottimi da tempo e questo potrebbe facilitare l’operazione. Per adesso si tratta di una ipotesi, ma presto il tutto potrebbe trasformarsi in qualcosa di concreto. Il giocatore è alla ricerca di una squadra dove possa trovare continuità e i rossoneri rappresentano la soluzione ideale.

Il nome in questione è quello di Gonzalo Garcia. Il classe 2004 si sta mettendo in mostra al Mondiale per Club, ma per lui posto al Real Madrid per ora non c’è. Da qui la volontà di trovare una soluzione differente e il Milan potrebbe rappresentare davvero una soluzione di calciomercato da considerare. Una operazione magari molto simile a quella che ha portato Diaz in rossonero con la possibilità dei Blancos di riportarlo in futuro in Spagna.

Per il momento, secondo le informazioni di fichajes.com, la valutazione di Garcia si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Il Milan potrebbe farci un pensiero per rinforzare il reparto offensivo nel prossimo calciomercato. E vedremo come si svilupperà meglio la situazione e quali saranno le possibilità di portare a termine la trattativa.

Mercato Milan: Garcia resta un nome per l’attacco

Il Milan valuta il profilo di Gonzalo Garcia per rinforzare il reparto offensivo nel prossimo calciomercato. Una trattativa non semplice da chiudere vista anche la concorrenza.

Ma gli ottimi rapporti fra Milan e Real Madrid potrebbero consentire di andare a chiudere una operazione simile di calciomercato con Garcia pronto a vestire rossonero.