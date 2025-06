Milan, passa la linea verde: Tare pesca un giovanissimo

Il Milan guarda al presente, ma anche al futuro: Tare ha messo gli occhi su un giovanissimo talento francese

In attesa dell’arrivo a Milano di Luka Modric dopo il Mondiale per Club, il direttore sportivo rossonero Igli Tare studia anche un colpo per il futuro.

Sono diverse le strade del mercato battute da Igli Tare per rifondare il Milan dopo il suo arrivo in rossonero. Il dirigente ex Lazio si è da subito messo al lavoro per trovare i rinforzi necessari per affrontare la prossima stagione. Ci sarà infatti da fare i conti con molte novità tra uscite e conseguenti arrivi. Il primo addio è stato quello di Tijiani Reijnders, il cui sostituto non può essere chiaramente considerato Luka Modric, sia per motivi tecnici che di natura anagrafica.

Altre novità in uscita potrebbero essere registrate nelle prossime settimane, da Mike Maignan a Santiago Gimenez, passando per Rafael Leao e Theo Hernandez, tutti giocatori che potrebbero lasciare il Milan nell’ormai imminente sessione estiva di calciomercato. Uscite e entrate per il presente, ma il direttore sportivo rossonero lavora anche su altri fronti per dare un’ottica futura al progetto rossonero che ripartirà dopo le delusioni delle ultime stagioni.

Calciomercato Milan, Tare su un giovanissimo talento francese

Nel corso della sua esperienza alla Lazio, Igli Tare ha regalato al club biancoceleste diversi rinforzi pescando calciatori giovani capaci di ritagliarsi quasi fin da subito un posto in prima squadra, rappresentando anche una opportunità di plusvalenza per la società. E lo stesso, giocoforza, dovrà accadere al Milan.

In tal senso il Milan avrebbe messo gli occhi su Yanis Messaoudi, difensore francese classe 2009 di proprietà del Racing Club de France. Da molti in patria paragonato a Leny Yoro del Manchester United, si tratterebbe di un obiettivo concreto del Milan che avrebbe anche già avviato i primi contatti esplorativi al fine di provare ad anticipare le altre pretendenti. Dopo aver fatto molto bene con la formazione Under 17 del Racing Club de France, Yanis Messaoudi potrebbe approdare in rossonero, militando prima nel Milan Futuro per poi provare a ritagliarsi uno spazio in prima squadra.