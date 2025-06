Milan, pugno di ferro per Xhaka: colpo in Serie A

Il Milan lavora sul calciomercato per centrare l’arrivo di Granit Xhaka, ma l’affare è difficile: nuovo colpo in Serie A

La squadra che ben presto verrà messa a disposizione di Massimiliano Allegri sta man mano prendendo forma. Il Milan è partito dalle cessioni, alcune delle quali davvero pesanti per il futuro dei rossoneri, ma ora la dirigenza ha costituito un tesoretto di primo piano e ha intenzione di investirlo bene per creare un mix tra giovani ed esperti.

Proprio per questo, dopo la chiusura di Modric e Ricci, il Milan sta puntando su due profili che, sulla carta, sembrano quasi opposti. Per Jashari non c’è ancora l’offerta giusta per convincere il Club Brugge a cedere il talento, mentre nelle ultime ore sono arrivate importanti novità anche riguardo il futuro di Granit Xhaka.

Xhaka-Milan, frenata per l’arrivo dello svizzero

Con ben due colpi già chiusi nella zona nevralgica del campo, Igli Tare può permettersi di fermarsi un attimo e aspettare ulteriori sviluppi sia per quanto riguarda le entrate che per le uscite. È quello che sta succedendo sul fronte Xhaka. Secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’, il Bayer Leverkusen non è intenzionato ad ammorbidire la presa per uno dei suoi calciatori più importanti, dopo aver già perso Tah e Wirtz.

Lo svizzero aveva espresso la sua volontà di provare una nuova avventura al Milan, ma fin qui la richiesta dei tedeschi non è mai calata rispetto ai 15 milioni di euro, considerati troppi per un calciatore esperto e che non arriverà più a valere questa cifra.

Per questa ragione, la trattativa è finita in una fase di stallo da cui è davvero difficile uscire. A questo punto, nell’attesa del pugno di ferro del direttore sportivo, i rossoneri potrebbero ragionare anche su altri profili.

Il Milan può tornare su Guendouzi

Già nelle scorse settimane, si era parlato a più riprese di un forte interessamento del Milan per Matteo Guendouzi. Il francese è uno dei migliori calciatori in Serie A per passaggi riusciti e passaggi progressivi, esattamente i compiti che Allegri cerca da un perno basso, oltre alla fase difensiva.

Per questo, l’ex Marsiglia potrebbe tornare in ballo per il Milan, ma anche in questo caso la trattativa non è semplice. Claudio Lotito ha detto pubblicamente di non voler cedere i suoi big e chiede almeno 40 milioni di euro per Guendouzi. A queste condizioni, Tare difficilmente potrà portare il francese a Milano.