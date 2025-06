Milan, “scambio” con il Como: annuncio di Di Marzio

Una trattativa tra Milan e Como sta movimentando il calciomercato dei rossoneri: l’ultimo annuncio di Di Marzio sull’affare

Il Milan in questa fase del calciomercato si sta concentrando soprattutto sul centrocampo, forse il reparto che ha deluso di più nell’ultima stagione, al netto del grande rendimento avuto da Tijjani Reijnders. La rivoluzione è partita proprio dall’addio dell’olandese, che ora sta facendo impazzire il Manchester City e i suoi tifosi a suon di grandi giocate al Mondiale.

Il mercato in uscita del Milan, però, non sembra affatto essere finito qui e riguarda anche altri reparti. Occhio, per esempio, alla difesa dove i rossoneri continuano a seguire con grande attenzione Giovanni Leoni – nel mirino anche dell’Inter -, ma potrebbero anche sacrificare un centrale che non ha convinto del tutto.

Milan, avanza la trattativa per Thiaw al Como

Negli ultimi giorni, è diventato sempre più forte il pressing del Como per Malick Thiaw. Cesc Fabregas e la dirigenza dei lombardi sono convinti di puntare sul tedesco, che al Milan non ha mai davvero mostrato del tutto le sue qualità. Anche quando è stato schierato per diverse partite, spesso ha trovato errori banali e decisivi che hanno inciso sul risultato finale.

Proprio per queste ragioni, Tare è disposto a sacrificarlo sul calciomercato per 25 milioni di euro ed è già arrivato l’accordo tra club per il cartellino del ragazzo. Il problema resta la volontà del calciatore: secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, infatti, il difensore sta ancora valutando la destinazione e non sembra così convinto da questa possibilità.

L’affare non è saltato, ma la trattativa resta ancora piuttosto complicata. Il Como sembra comunque determinato a portare avanti il colpo e proverà ancora a convincere il difensore.

Occhio a uno scambio tra i due club lombardi

Come detto, i problemi non sono tanto tra club, ma potrebbero cambiare le modalità d’acquisto di Thiaw nei prossimi giorni. Tutto parte da Jashari e dal muro eretto dal Club Brugge. Il Milan potrebbe valutare altri profili giovani e piace Da Cunha, che si è espresso a ottimi livelli con Fabregas nell’ultima stagione.

Capace di giocare sia in regia, sia da mezzala, le sue caratteristiche sono simili a quelle di Jashari, per cui Massimiliano Allegri potrebbe essere comunque accontentato. L’ipotesi di scambio, al momento, non è calda, ma nei prossimi giorni potrebbe essere una possibilità sul tavolo.